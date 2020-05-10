國民黨主席江啟臣10日專程跨海澎湖參加澎湖縣長賴峰偉母親的告別式；適逢母親節，江啟臣特地繞道前往市場拜會澎湖鄉親，獻上康乃馨祝福所有媽媽母親節快樂。

這是江啟臣接任黨主席後第1次拜會澎湖縣，原本先前早已規畫前來澎湖，卻礙於疫情耽擱，這次因賴峰偉母親辭世，於是排除既定行程特來弔唁，提早一天9日傍晚與秘書長李乾龍先行抵達。

初次蒞臨澎湖，國民黨澎湖縣黨部安排行程滿滿，除了一一登門拜訪藍營地方大老，10日母親節一大早浩浩蕩蕩前往最多人潮的北辰市場掃街問好，江啟臣親手送上康乃馨祝福，澎湖鄉親爭相合影留念，感受著熱烈的鄉土人情味。

隨即轉往全國最古老的開台天后宮上香祈福，三獻禮後江啟臣祈求媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，疫情快快散去。

江啟臣表示，疫情衝擊台灣經濟，澎湖觀光大受打擊，中央紓困辦法應該因地制宜，澎湖漁民多，國民黨團陳情中央為漁民請命，務必爭取漁民最大權益。

江啟臣、李乾龍等聯袂參加澎湖縣長賴峰偉母親的告別式，安慰家屬節哀順變，感念媽媽們的偉大奉獻。

(中時 )