新冠肺炎疫情襲捲全球，經濟受到巨大衝擊，金融市場遇到莫大的動盪，即將迎來的經濟數據，也多呈現悲觀預測。不過，財信傳媒董事長謝金河從不一樣的觀點來看，這次各國為了拯救市場，手段全都用上，資金閘門開啟，台灣這兩年的蛻變，可能是全球最精采的市場，這次防疫有成，能見度大增，「台灣與台股的氣運會出乎意料。」

謝金河在臉書表示，從新冠肺炎至今，影響持續，這四個月來遭遇到許多的「百年奇景」，恐慌指數飆到84.83，油價跌至負值，道瓊指數大跌11354點、且融斷多次，所有經濟學家對前景的預測都是無與倫比的慘烈。

不過，謝金河認為，當大家驚慌時，我喜歡看不一樣的觀點，當時我有幾個核心想法，第一是3/16日時恐慌指數來到84.83，如果持續上升將會不妙，但現在指數已經回到27.98，恐慌情緒明顯緩和。其次是緊盯油價，油價是經濟活動的敏感神經，負油價已是壓力測試的極端，目前WTI也回到24.63美元，已見谷底反彈之勢。第三是美元指數，我以一個高點觀察，川普當選美元指數升至103.82，這次美元指數升高到102.992，如果再突破103.82，就會拉警報，現在美元指數在100以下，危機並沒有進一步惡化。

上述是三個基本面，謝金河也提到，很多人會問道瓊跌到哪裡？他說，道瓊指數18322.76是川普的馬其諾防線，川普一定會守住，而這波道瓊低點跌至18213.65，也印證了我的想法。

回到現階段來看，謝金河指出，美國那斯達克指數已經收復今年跌幅，重量級科技股，如蘋果、臉書、微軟、谷歌、亞馬遜又繼續上漲，這一次各國把資金水閘全面打開，利率貼近於零，紓困措施大招全秀，世界將會迎來巨大變化，台灣這兩年的蛻變，很可能是全球最精彩的市場！

謝金河進一步說道，例如防疫概念股這次的飆漲，簡直就是30年前台灣錢淹腳目的翻版，台灣的高殖利率，遇到資金洪水，將一發不可收拾。今年外資把台股當提款機，但新台幣不貶反升，顯見錢又跑回台灣，此外，最近南港土地高價賣出，土地交易量屢創新高，資金猛獸正逐漸形成，這次台灣防疫有成，能見度大增，台灣與台股的氣運將出乎大家意料！

(中時電子報)