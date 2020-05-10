陽光媽媽們縱使對意外造成的外觀改變與功能傷害悲痛，但總堅毅的含淚忍受復健的劇痛，只為實現為孩子下廚、送孩子上學，甚至與孩子相擁這等簡單心願。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

燕子1年前因工作意外燒傷，住院長達2個多月，但因為小女兒寫下的「媽媽，雖您還在醫院，可是你的感覺還在家裡呢」，下定決心要趕快好起來，但出院後的因燒傷疤痕增生攣縮而僵硬無法彎曲，抓不住也提不起菜刀，「女兒最喜歡吃我做的蒸蛋」期盼再為家人做菜，在陽光積極復健後不出半年，便開始嘗試下廚做菜，也能做出香味四溢的蒸蛋。

另一位陽光媽媽桂芳，全身35％面積燒傷，傷及臉、與四肢，出院時舉步維艱、手指頭也彎不下去，因為想跟孩子手牽手，出院後她天天來到陽光復健，復健再痛，桂芳堅持不放棄；如今在陽光協助下，桂芳不僅再度與孩子相擁、重拾親密時光，今年更順利返回職場繼續為社會付出。

陽光基金會表示，陽光媽媽們縱使對意外造成的外觀改變與功能傷害悲痛，但總堅毅的含淚忍受復健的劇痛，只為實現為孩子下廚、送孩子上學，甚至與孩子相擁這等簡單心願。受疫情影響，陽光基金會民眾捐款金額減少近3百萬，期盼社會大眾支持陽光燒傷重建服務，幫助燒傷朋友找回重生希望，捐款可洽（02）2507-8006或陽光基金會官網。

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