交通部長林佳龍出席「醫護挺我，我挺醫護」台灣大車隊搭車金捐贈儀式。(圖/擷自中時電子報直播)

【現場直播】陳時中出席「醫護挺我，我挺醫護」台灣大車隊搭車金捐贈儀式｜2020.05.10

衛福部長陳時中今天出席「醫護挺我，我挺醫護」台灣大車隊搭車金捐贈儀式。陳時中致詞時表示，新冠肺炎全世界昨天已有400萬人確診，台灣維持在440人，康復率達80%，靠的就是醫護站在第一線的警覺性把關，因為這條線只要稍微疏忽了，擴散就會非常快，陳時中強調，防疫是一個團隊、不是一個人，雖然看起來很簡單，但比照國外的混亂狀況，台灣還是做得不錯。

此外，陳時中也肯定交通部成立防疫大車隊，把大家安全送到家，也是非常大的功勞。交通部長林佳龍則表示，在母親節當天辦這個捐贈活動非常有意義，除了第一線醫護人員及全民共同防疫，交通部一路走來都「順時中」，因為只要有一個破口，就會引起非常多的恐慌，例如疫情初期的白牌車，因此交通部在第一時間已請示指揮中心，配給口罩、酒精，一周一次配送到車隊及監理所，讓駕駛安全、讓大家都安心，台灣大車隊也以超高標準，每四小時消毒一次，雖然計程車業績掉了五成，但並沒有因為大眾運輸工具造成更多人感染。

(中時電子報)