大台北河川萬條魚群翻肚臭爆 環保署曝原因。(翻攝自 爆料公社)

近來許多民眾到河堤散步、踏青都看到一堆魚死在河面上，瀰漫惡臭。一名網友就在臉書《爆料公社》發文，說早上經過台北新北福和橋下整片魚群暴斃，過了半小時還是一樣的狀況，空氣中都是腥臭味，「有鄉民知道什麼原因嗎？」

不只福和橋，網友們表示，大漢溪、基隆河、淡水河、新店溪秀朗橋、華江橋等北北基河川都出現數萬條魚群集體翻肚，「南港東湖的南湖大橋下也是同樣狀況」、「汐止這邊也是」、「基隆河這邊好像也是，聽說是太熱缺氧的關係」、「中暑了？」。

對此《ETtoday》報導，北市、新北環保局接獲通報後都已派人清運魚屍，檢測水質並無汙染，但水質溶氧僅2.47mg/L，推測是因高溫、雨少，河川溶氧量過低而死。環保局也指出，暴斃魚群集中在新店溪中正橋、華江橋沿岸，目測數量破萬，預計10日清運完畢，未來會加派曝氧船，避免再發生。

(中時電子報)