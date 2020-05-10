高中職有哪些不合時宜的校規？人本教育基金會進行「撲滅黑心校規行動」大調查，在152所高中職中，高達9成學校強制早自習與課業輔導、57校有禁愛令、54校有髮禁、27校會搜索學生書包或宿舍，甚至有學校將「掃董事長的家」列為愛校服務內容，這都違反規定。

人本教育基金會在網路上發起「撲滅黑心校規行動」，邀請學生來檢核自己學校的校規是否違法，一個月下來，有近千名學生自發性響應，共檢核了152間高中職的校規，超過全台公私立高中職的1／4。

人本教育基金會馮喬蘭表示，2013年底，教育部就承諾要全面檢視高中職校規要全面檢視高中職校規，但7年過去了，許多學校仍明目張膽違反教育規定，或陽奉陰違用其他變相處罰打造「潛校規」。這些摻毒的校規，像黑心油一樣毒害身心健康。

馮喬蘭表示，他們用11個指標來檢視各高中職的校規是否違法，其中，最嚴重的是9成學校「強制早自習與課業輔導」，主要是為了成績競爭。甚至，部分私校還將學生留到晚上九點半。

馮喬蘭進一步指出，57校有「禁愛令」，他們以校規明訂、或以「潛規則」、同儕壓力來積極阻擋學生的情感交往。其中，據以處罰學生的名目包括：「違反性別相處分際，而有牽手、勾肩搭背等踰舉行為」、「校園內未遵守男女分際」等。

此外，馮喬蘭還說，屏榮高中愛校服務內容之一竟然是「掃董事長的家」，非常荒謬；新竹縣私立義民高中的服儀規定不僅仍保留髮禁，服儀方面「從眉毛管到內衣顏色」；花蓮縣私立四維高中要求男學生一律要理平頭，管得比軍校還嚴。

民進黨立委吳思瑤說，她在1990年代讀高中，因為愛漂亮，曾因髮禁或服裝儀容被處罰；還有一次男同學將情書放到她的書包，結果老師竟然在朝會時搜她的書包，最後就是「還沒愛到就被處罰」。她要求教育部主動檢視各校不合法校規，並透過扣補助款及減招等手段，來阻止私校侵犯學生人權。

人本調查指出， 新北市時雨高中在11個指標均不符規定，是「超級重度黑心」的學校；台北市私立薇閣高中及嘉義市私立興華中學有9項指標不符規定，是「極重度黑心」學校。另外，台北市國立政大附中及新北市國立竹科實中，每項指標均合格，是模範學校。

(中時 )