一直以來，大陸被稱為世界工廠，不過受到新冠疫情衝擊，第一季的經濟表現並不甚理想，而鄰國越南經濟卻實現3.8％的正成長，引發各界猜測，越南是否會取代大陸成為新的世界工廠。近日有德國媒體給出答案稱，大多數公司並不會考慮拋棄大陸這個世界工廠。

回顧去年，越南的經濟增速達到7％，超過印度的5.3％，也超過大陸的6.1％，成為亞洲成長最快的經濟體；另外，在今年第一季，越南經濟成長為3.8％，而同期，大陸比去年同期下滑6.8％。

除了經濟成長，越南的外貿表現也較出色，去年全年的貿易額首次突破5000億美元，今年第一季的進出口貿易總額達到1153.4億美元；吸引外資方面，今年前4個月越南吸引外資123.3億美元，雖然是去年同期的84.5％，但註冊資本總額成長了26.9％。

那越南能否在最近幾年取代大陸成為下一個「世界工廠」呢？分析人士指出，大陸用了3、40年建立了全球最齊全的工業類別，以及各行業的產業鏈，經過30多年才成為「世界工廠」，越南目前的發展仍遠遠不夠。

其次，越南之所以被認為有機會成為下一個「世界工廠」，主要是因為土地、人力成本低，吸引大量產業轉移，但越南承接的產業大多是下游產業，中上游產業還是在大陸，以目前越南的製造實力還無法搭建完整產業鏈。

最後，越南的基礎設施還比較落後，越南還需要建造一個更強大的基礎設施體系，方便生產要素的流通和產品的出口。

對於外界的疑問，德國之聲電台網站最近刊文稱，疫情造成前所未有的混亂，讓全球各大企業吸取教訓，以便未來更好地應對衝擊；不過，大多數公司並不會考慮拋棄大陸這個世界工廠。

此外，美國華頓商學院運營、信息和決策教授莫里斯．科恩在接受德國之聲採訪時也表示，「我並不認為中國作為製造業主要供應商的地位會改變；也許某些行業會有變化，但總體來說，不會出現結構性改變，有些人說我們（美國）要把製造業撤回美國，但這不會發生。」

總結來說，雖然最近幾年由於勞動力成本的上升，有外國企業試圖將業務遷出大陸，但不少專家認為，即使企業在其他國家找到供應商，也將繼續留在大陸，以便在這塊巨大的市場中占據一席之地。

(旺報 )