今天是母親節，蔡英文總統今天表示，媽媽的愛都是一樣的。母親節這一天，她呼籲大家「請記得用自己習慣的方式，向媽媽好好說聲謝謝喔！」

蔡英文今天在臉書表示，她要祝福所有的媽媽：母親節快樂！

因正值防疫期間，她謝謝所有在醫院、在藥局、在機場、在實驗室、在生產線、在辦公室，以及在每一個工作崗位上，為了對抗疫情而奮鬥的媽媽。「還有，每一位在日常生活中細心呵護家人健康的媽媽，也都是最偉大的媽媽，您們辛苦了」。也請大家「記得用自己習慣的方式，向媽媽好好說聲謝謝喔！」

(中時 )