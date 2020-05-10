母親節獻祝福 蔡英文：記得向媽媽好好說聲謝謝喔！ 10:482020/05/10 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是母親節，蔡英文總統今天表示，媽媽的愛都是一樣的。母親節這一天，她呼籲大家「請記得用自己習慣的方式，向媽媽好好說聲謝謝喔！」 蔡英文今天在臉書表示，她要祝福所有的媽媽：母親節快樂！ 因正值防疫期間，她謝謝所有在醫院、在藥局、在機場、在實驗室、在生產線、在辦公室，以及在每一個工作崗位上，為了對抗疫情而奮鬥的媽媽。「還有，每一位在日常生活中細心呵護家人健康的媽媽，也都是最偉大的媽媽，您們辛苦了」。也請大家「記得用自己習慣的方式，向媽媽好好說聲謝謝喔！」 (中時 ) #蔡英文 #媽媽 #母親節 #賴清德 #蘇貞昌 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 人力銀行調查 89％上班族擬慶祝母親節 4年新低 04:102020/05/06 財經焦點 遠百母親節蛋糕 三大貼心服務 04:102020/05/07 產業特刊 社論／罷韓啟示錄：民主就是民進黨作主 04:102020/05/07 時論廣場 宅在家慶祝母親節 萬事達卡有一套 18:372020/05/07 生活 母親節將至 98％子女不懂媽媽心 04:102020/05/08 投資理財 公主救駕 竟點名部屬背鍋 04:102020/05/08 政治要聞 超美！各大飯店超吸睛母親節蛋糕懶人包 16:122020/05/08 生活 最嘻哈的母親節單曲《窮孩子的母親節 》TikTok上線啦！ 19:462020/05/08 生活 總長兄妹難得同框 黃珊珊：祝媽媽母親節快樂 15:332020/05/09 政治 各飯店母親節祭破天荒活動 這商品「異軍突起」翻倍狂銷 19:492020/05/09 生活 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！網驚：高雄市民好誇張... - 政治 好猛！罷韓倒數 高雄人街訪吐真心話 - 政治 瘋傳！罷韓倒數 一篇挺韓文曝台灣隱憂？ - 政治 罷韓萬一過關 議員爆：綠有共識 推這大咖出征補選 - 政治 綠媒老董：明年韓流有機會再起 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。