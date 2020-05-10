政院新發放的紓困補助過程繁瑣，又因政令傳達不確實，引起民怨，此外，還突然冒出大量賣玉蘭花、舉牌的民眾請領亂象！資深媒體人黃創夏也向蔡政府提出妙招，並表示「肯用心，做法可以有很多！」網友則紛紛大讚「好辦法」、「很棒的idea」。

1萬元紓困案卻導致許多亂象！其中有些民眾搶批貨，導致玉蘭花價大漲！對此，疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，相信這都是不得已的行為，也指希望紓困一切簡便，因想紓困對象都是弱勢，要拿證明很困難，他強調「要這些人拿證明是不太好的」，只要把排富資料查清楚，請申請者其實具結切結書讓承辦單位可查即可。

黃創夏則在臉書指出，人人都是疫情受害人！他認為，所有報稅的納稅義務人，直接扣除今年的一萬元稅額，未達繳稅標準的，每人都立即發放現金一萬元。最後，他表示「肯用心，做法可以有很多！」

網友則紛紛表示「好辦法」、「很棒的idea」、「方案多樣化，選擇個別化」、「說什麼醫護人員最辛苦，結果一點補助都拿不到」、「我少繳多少政府都這麼清楚，為什麼領補助要這麼複雜，真的是肯用心就可以做的很貼心」、「這方式看似簡單 ，其實大有問題 ，去問問肯跟你說實話的退休軍公教人員就知道了」、「很多攤販有房又存款，但不用繳到稅」。

(中時電子報)