宜蘭市黎明路一處交叉路口，在今天（10日）清晨發生一起轎車失控衝進大排水溝的意外，宜蘭縣消防局派員前往救援，並救出溺水的張姓男子，但張男到院前已無呼吸心跳，經急救後仍告不治。

宜蘭縣消防局表示，今天清晨5時許，接獲警方轉報指有民眾駕車翻覆至大排水溝，宜蘭分隊出動後抵達現場，車內只有張男一人，雖然順利救出張男，但張男當時已無生命跡象，送往醫院後6時許宣告不治，意外疑似是張男駕車時，不慎撞擊護欄後，座車翻入大排水溝內，張男受困車內溺水不治。

(中時 )