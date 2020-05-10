轎車失控衝入大排 宜蘭男溺水亡 10:522020/05/10 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭市黎明路一處交叉口有一輛轎車今天衝入大排水溝，駕駛送醫後不治。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭市黎明路一處交叉路口，在今天（10日）清晨發生一起轎車失控衝進大排水溝的意外，宜蘭縣消防局派員前往救援，並救出溺水的張姓男子，但張男到院前已無呼吸心跳，經急救後仍告不治。 宜蘭縣消防局表示，今天清晨5時許，接獲警方轉報指有民眾駕車翻覆至大排水溝，宜蘭分隊出動後抵達現場，車內只有張男一人，雖然順利救出張男，但張男當時已無生命跡象，送往醫院後6時許宣告不治，意外疑似是張男駕車時，不慎撞擊護欄後，座車翻入大排水溝內，張男受困車內溺水不治。 (中時 ) #大排水溝 #排水溝 #不治 #意外 #水溝 也許您會感興趣 推薦閱讀 佛奇打臉川普 非實驗室洩毒 04:102020/05/06 國際大事 哀鳳掉水溝也要找警察協尋？宅神傻眼酸爆了 11:282020/05/06 生活 四階段媽媽 投保大不同 04:102020/05/08 投資理財 「輕世代」意外翻轉購屋行為 可買500~800萬元房高達70％ 15:452020/05/08 風格 IDF爆胎 台中航空站關閉1小時已開放 17:272020/05/08 生活 因為怕鬼！正妹踏上大體修復師這條路 18:422020/05/08 社會 公車撞電動自行車 婦遭捲入車底送醫不治 20:032020/05/08 社會 疑搶快釀禍 苑裡2車相撞後座1乘客傷重不治 12:112020/05/09 社會 錢不夠用怎麼辦？從「貧」到「富」只在一念之間 09:002020/05/10 財經 三重機車對撞 後座女拋飛頭撞燈桿座螺絲不治 10:102020/05/10 社會 社會熱門新聞 後照鏡露「胸」光！正妹豪乳大開入鏡 - 社會 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 2少女性侵12歲男童 3P影片PO網炫耀 - 社會 雙載馬尾妹穿小丁丁露圓臀 他緊跟護送22秒 - 社會 她人工授精生女 42年後驗DNA…崩潰當年「精主調包」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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