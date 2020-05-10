女星阿嬌跟小8歲台灣帥哥「醫界王陽明」賴弘國閃婚閃離，不到2年婚姻就宣告終結，震驚兩岸三地，離婚原因眾說紛紜，成為熱議話題，事後有網友發現阿嬌宣布離婚當天，舊愛陳冠希竟在同一天有發文，文中字句還意外符合情境，令人懷疑他是為舊愛婚姻終結一事發聲。

阿嬌於本月8日宣告婚姻告終，網友發現，同一天陳冠希在IG有發文，貼出了TLC團的專輯封面照，照片底下寫著「crazy、sexy、cool」，他個人則隨照片附註「DIGGING ON YOU」，為TLC樂團剛張專輯收錄的其中一首歌名，敏感的時間點加上敏感的文字，引爆網友議論，認為陳冠希是在說阿嬌閃婚閃離的行為很瘋狂。

陳冠希的IG貼文引發網友聯想，不少人都想到了阿嬌身上，甚至是張柏芝，因此留言「阿嬌離婚了，冠希哥怎麼看？」、「柏芝離婚，阿嬌離婚，冠希哥沒離婚」，但也有不少人覺得這是過分解讀，事隔多年，還扯陳冠希不合理，且「為什麼會有人這樣從人家的傷口灑鹽呢」。

(中時電子報)