台中市警察局第六分局市政派出所10日凌晨突襲檢查夜店，市政派出所所長謝俊雄霸氣站在舞台上宣布「要抓沒戴口罩的人」。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局市政派出所所長謝俊雄10日凌晨兩點，率隊稽查轄區內的夜店，防稽稽查滴水不漏。（盧金足攝）

警方稽查發現，其中2名男子未實名登記，帶回派出所製作筆錄移請衛生局裁處。（盧金足攝）

國內已連續27天無新冠肺炎病例，疫情趨緩人潮湧出，適逢假日夜店重現舞客，警方稽查仍上緊發條，台中市警察局第六分局市政派出所10日凌晨突襲檢查夜店，稽查實施「實名制」，人員進出佩戴口罩，但舞客不停嬉鬧，還未達安全社交距離，所長謝俊雄站上舞台霸氣宣布，「要抓沒戴口罩的人！」不想和錢過不去，舞客馬上戴起口罩，全場鴉雀無聲，其中2名男子未實名登記，帶回派出所製作筆錄移請衛生局裁處。

謝俊雄表示，全場有180多名消費客人，大約2成沒戴口罩，將口罩拉到脖子下，立即要求民眾全部上口罩，也要保持安全的社交距離，經清查後，有4人沒戴口罩，也沒有自備口罩，請業者到出入口處提供，查出其中2人並未實名登記，核對身分時也要求保持室內1.5公尺距離。

台中市西屯區不少夜店在這波情生意受影響，但隨著中央流行疫情指揮中心宣布疫情「＋0」的好消息，夜客消費人潮增多，為加嚴防堵疫情，市府要求酒店、舞廳配合暫停營業外，視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業等特種行業，必須實施「實名制」。

業者須落實出入口測量體溫、所有人員進出佩戴口罩、室內外保持社交距離，室內1.5公尺、室外1公尺等，若有違者依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元。

市政派出所所長謝俊雄今天凌晨兩點，率隊稽查轄區內的夜店，由於全場舞客眾多，針對是否戴口罩及保持社交距離，很多舞客擠坐一起，要求業者關掉音響，打開室內的光源，除了比對舞客「實名制」，發現很多舞客沒戴口罩，而且對警方稽查也不以為意。

防疫不能大意，謝俊雄站上舞台大聲宣布「現在開始抓沒戴口罩的人」，原來在坐位上聊天喝酒的舞客，對沒戴口罩會依《傳染病防治法》開罰3000元至1萬5000元，馬上找出口罩戴上，全程五十分鐘的時間，安靜配合臨檢，不敢再造次，其中有2名男子未實名登記，被帶回派出所查驗身分，移請衛生局裁處。

市府強調，市府已公布違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款的裁罰基準，如未公告容留人數、超過容留人數、未量體溫，首次將勸導，後續按次裁罰；如未實名登記、未戴口罩，首次即開罰3000元，第2次開罰9000元，第3次之後均罰1萬5000元。

(中時 )