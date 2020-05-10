高雄市6月6日將舉行市長韓國瑜罷免投票，總統府祕書長陳菊今天表示，這是很重要的公民運動，無論是投贊成或反對都很有意義。如果時間允許，她可能會去投票。

陳菊今天出席「傅正日記1950年代新書發表會」，媒體詢問曾任高雄市長的陳菊是否會回去投票？

陳菊表示，罷韓行動是高雄人的公民運動，她對此關心也祝福，她還不知道投票當天的工作行程，現在也還沒有決定是否會去。但她說，這是很重要的公民運動，市民無論投贊成或反對都很有意義，所以她如果時間許可就會回去。

(中時 )