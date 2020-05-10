罷韓投票會去嗎？陳菊：如果時間允許就會去 11:002020/05/10 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自陳菊臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市6月6日將舉行市長韓國瑜罷免投票，總統府祕書長陳菊今天表示，這是很重要的公民運動，無論是投贊成或反對都很有意義。如果時間允許，她可能會去投票。 陳菊今天出席「傅正日記1950年代新書發表會」，媒體詢問曾任高雄市長的陳菊是否會回去投票？ 陳菊表示，罷韓行動是高雄人的公民運動，她對此關心也祝福，她還不知道投票當天的工作行程，現在也還沒有決定是否會去。但她說，這是很重要的公民運動，市民無論投贊成或反對都很有意義，所以她如果時間許可就會回去。 (中時 ) #陳菊 #罷韓投票 #高雄 #民進黨 #國民黨 #罷免 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷免倒數 大小綠轟韓：讓高雄淪北韓 11:292020/05/06 政治 罷韓投票倒數 藍營這大咖卻消失了？ 11:062020/05/06 政治 社論／罷韓啟示錄：民主就是民進黨作主 04:102020/05/07 時論廣場 綠營最新民調！國民黨支持度雪崩 這個黨將取而代之 11:292020/05/07 政治 《錢復回憶錄》民進黨只要一台腳踏車 李登輝卻送賓士車 19:352020/05/07 政治 不演了！罷韓案民進黨出這招 網驚：要趕盡殺絕了 21:482020/05/07 生活 國民黨、中華民國、民主中華 04:102020/05/08 時論廣場 綠批「靠北蘇睏」梗圖性騷擾 藍委樂見以同樣標準檢視綠委發言 11:072020/05/08 政治 公平嗎？韓國瑜被罷免逼著跑 高雄議員：「這三個字」影響很大 08:522020/05/09 政治 不是520！傳韓國瑜521發表「罷韓談話」？ 10:302020/05/09 政治 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！網驚：高雄市民好誇張... - 政治 瘋傳！罷韓倒數 一篇挺韓文曝台灣隱憂？ - 政治 好猛！罷韓倒數 高雄人街訪吐真心話 - 政治 罷韓萬一過關 議員爆：綠有共識 推這大咖出征補選 - 政治 綠媒老董：明年韓流有機會再起 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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