北京文物局官網發布公告稱，自12日起北京故宮博物院每日預約入場數量上調增加8千人。

北京故宮自本月1日起恢復開放，參觀採預約制，並進行人流分流與限流參觀，每日上限為5千人。公告發出後短短95分鐘，5000張門票售罄；不到12小時，五一連假5天累計25000張門票全部搶光。

連假期間，根據故宮博物院數據，網上預約購票民眾約佔9成以上，持年票入院觀眾約佔7％，。該院相關負責人說，按照預先方案，每日門票售罄瞬時進行鎖庫，有效避免黃牛囤票的行為。

大陸國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制在7日發布《關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》，明確規範旅遊景點採預約制。根據《指導意見》，市文物局放寬北京故宮在5月12日起，每日預約觀眾數量上調為8千人。

同時，市文物局表示，請故宮博物院參照《疫情防控期間北京地區博物館有序開放工作導則》，落實預約、錯峰、限流參觀，做好防控工作，確保各項工作萬無一失。

(中時 )