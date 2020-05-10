我國新冠肺炎疫情趨緩，酒店舞廳是否復業引起爭議，台北市長柯文哲10日表示，他主張解禁，但中央一開始要北市去道德勸說，後來又下命令關閉，接著又說地方政府自行決定，「這是典型的不想負責任！」

柯文哲說，疫情一開始時，他還是反對酒店、舞廳關閉，但當時中央來暗示北市「要不要去道德勸說」，但他認為要下命令就下命令，別道德勸說，後來中央就明白地下令關閉酒店舞廳，八大行業就關了三大，變五大行業，豈料前幾天中央又說，「酒店舞廳是否開放，由地方政府自行決定」，他非常清楚，這是典型的不想負責任。

柯直言，下令關閉很容易，但下令要開、大家就都不敢負責任，北市府內部有討論過這問題，他是主張開放，但旁人都跟他說「這就是要陷害你，五都沒人敢開放，你要開放？」

柯說，從科學上來講，台灣27天沒有本土感染案例，若入境者全部集中檢疫14天，沒問題才放出來，坦白講，他認為酒店舞廳是可以解禁，但並不能「目前好像可以回家，若不能安全居家檢疫再提報出來」，這樣會有漏網之魚，要真正符合條件者才能居家檢疫。

柯說，不只酒店舞廳，陸續還包括校園是否開放等零零碎碎的事情，所以他下令每個局處，按照疫情從最輕到最重的隔離檢疫方式，市府都有列表，11日早上再檢查一遍，然後再陸續做解封，會再跟大家報告比較完整的SOP。

「我認為酒店舞廳是可以解禁！」柯重申，除非中央數據是假的，若連續27天都沒有本土案例，應可解禁，若中央可保證說「邊境阻絕做得到一定的程度」，他就是主張解禁，詳細情形會在防疫會議後宣布。

此外，關於北市頂樓加蓋發生火警，柯說，頂樓加蓋2層是強拆，加蓋一層則有規定，若違反公共安全還是要拆，需調查哪個環節出問題，等消防局火場鑑識報告出來後，再看下一步怎麼處理。

(中時 )