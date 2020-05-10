「讓孩子喜歡上課、不想下課，就是我的教育理念。」高雄市壽山國小表演老師張玉梅，透過表演課，讓孩子在玩樂中愛上學習，提升學習成就，培養自信，「看完或演完一齣戲，便學會一段歷史，這麼划算的事，誰不喜歡？」她最近被教育部選為教育家人物典範。

「只要回想起過去，就是灰濛濛的一片。」來自貧弱家庭，小時候，父親是電影院的清潔人員，每晚散場後，張玉梅必須幫忙父親打掃清潔，直到夜深才回家。「好處是每部電影都可以免費看個30幾遍！」

越是貧窮、缺乏、無助，越使張玉梅擁有命運奪不去的飛揚的創意，使她飛越受教的階級框架。「讀書對我來說，一定要好玩。」她把國語、歷史，甚至數學公式串成順口溜，擺脫枯燥無效的背誦，把讀書變成玩樂，成績自然優異。

「其實我並不適合當一個傳統老師。」愛玩的她自認一本正經的老師真的很難演，所以選擇成為非典教師，發揮創意，把課本變劇本，講台變舞台，以玩樂的方式，帶領學生學習。

張玉梅目前任教的壽山國小，全校有超過26％以上弱勢家庭，「家庭經濟弱勢使孩子文化刺激過少，尤其在藝文與美感教育、表達能力與說故事能力上極為不足。」她希望透過表演課，讓孩子在玩樂中愛上學習。

於是，平時不寫作業的孩子，卻可以把國語課本改編成劇本；還沒上課，便有孩子巴巴地來到表演教室，喊著：「老師，我們今天要玩甚麼。」學校因活動排練而耽誤了表演課時間，學生們竟集體要求老師：「一定要補課喔！」

張玉梅有一顆想陪伴孩子學習成長的心，看到了孩子的需要，尤其是弱勢孩子學習上的渴望，「因為我也來自底層，也曾經是個孩子。」

獲得今年杏壇芬芳獎肯定，張玉梅不忘為弱勢學童請命，「全國國小至今仍有許多學校學生不曾上過表演課。」她指出，家庭經濟較好的學生，可以自費至校外上課，獲取足夠資源，弱勢孩子卻因此被剝奪了從表演課中學習探索自我與表達自我的機會。

(中時 )