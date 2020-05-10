一眼瞬間，他／她是對的人！

面對婚姻大事，你是謹慎小心、長時間交往深入了解對方，還是一見鍾情定終身？「閃婚」顧名思義是交往短時間就決定結婚，有的人是奉子成婚，有的人則是在對的時間出現對的人，演藝圈中不乏閃婚的明星夫妻，但婚姻生活一晃眼過去，結果卻大不相同，有人發現對方真的是一生摯愛，也有人磨合後仍成為不適合的人。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理中港台演藝圈中知名的閃婚明星，交往不到一年就邁入結婚，究竟這浪漫決定的背後，是攜手邁向幸福還是發現不適合而分離？

王思平＆李世偉

王思平（左）今年2月宣布閃婚交往1年的牙醫男友（右）。(本報系資料照)

「微風女郎」王思平今年2月才剛宣布閃婚交往1年的牙醫男友，3月就喜曝有孕消息，兩人其實早在6年前就認識，但僅止於一般朋友關係。

直到她結束一段感情後，兩人又在朋友牽線下交往，老公的體貼、大方融化她的心，讓她放心的把未來交到對方手中，因此在認愛半年後就甜蜜宣告成為「李太太」啦～

洪榮宏＆張瀞云

金曲台語歌王洪榮宏2017年梅開三度，和小11歲、有「小鄧麗君」之稱的歌手張瀞云閃婚，兩人同年2月因為餐敘認識，隨即陷入熱戀，5月他就求婚希望踏入下一個階段。

雖然一開始遭女方以進度太快婉拒，之後兩人因信仰受洗決定牽手，8月就登記結婚至今，兩人除了事業上陪伴外，FB也不時曬出生活照，感情如膠似漆。

周潤發＆余安安

「賭神」周潤發除了和現任妻子陳薈蓮甜蜜的婚姻生活外，過去年輕時曾有過一段短暫的婚姻，當時他被視為當紅小生、事業上升期，遇上了同樣正當紅的花旦余安安。

當時外界事前幾乎不知兩人交往甚至論及婚嫁，某天突爆兩人婚訊，就連婚禮都辦的倉促，最終這段婚姻也僅維持9個月，閃婚閃離也成為八卦話題。

何妤玟＆邵天成

日前終結8年婚姻的女星何妤玟，因為和丈夫對於婚姻生活想要的不同，兩人和平離婚，回首2012年他們甜蜜宣告結婚，男方笑稱是她的粉絲，追求半年多就閃婚，直說很幸運娶到偶像。

然而原本的愛情走成親情，婚後兩人育有2女，夫妻倆在婚後生活中需要的方向不同，最終和平簽字，退回好友關係。

林心如＆霍建華

摯友成為摯愛的最佳典範！女星林心如和霍建華拍戲結緣，兩人互相探班、關心像家人般相處，長達十年一直處於友達以上戀人未滿的關係。

2016年霍建華在林心如的生日會上告白，兩人選在520公開戀情，林心如一句「原來幸福一直離我這麼近」，交往半年左右就在峇里島舉辦婚禮，成為令人稱羨的明星夫妻檔。

隋棠＆Tony

從「犀利人妻」到幸福人妻，隋棠因為受邀去看演員賴佩霞舞台劇，因而認識對方的繼子Tony謝，才見過2次面就決定交往，一個在台灣、一個在美國，全靠視訊APP聯繫。

兩人認愛9個月後閃婚，她甜蜜的說老公讓她很有安全感、相處很自在，婚後5年兩人仍像在熱戀期，時常出遊曬美照放閃，真的超讓人羨慕～

阿嬌（鍾欣潼）＆賴弘國

8日驚人宣布斷了14個月婚姻的阿嬌（鍾欣潼）震驚中港台網友，2017年認愛「醫界王陽明」賴弘國，相差8歲的姊弟戀不成為阻礙，俊男美女配讓外界瘋狂祝福，交往短短4個月就迅速閃婚。

婚後兩人合拍實境秀、談話節目，大談相處相愛故事，盡顯甜蜜，不料不到2年就爆出價值觀不同而分開，甚至早就不合只是為了表面和諧繼續假裝，讓許多網友傻眼萬分。

大S＆汪小菲

演藝圈中「閃婚」代表絕對少不了大S啊！2010年大S在安以軒生日會上認識了老公汪小菲，兩人認識20天、見面4次就決定攜手走向婚姻，從戀愛到結婚的神速當初可是嚇到不少人。

兩人攜手至今走過10年，育有1子1女，一家4口用幸福生活打臉不看好的網友，汪小菲更放閃透露大S給他溫馨踏實感，不認為兩人是閃婚，而是緣分早已深埋，在適當時機開出最好的花。

畢書盡＆H小姐

台韓混血歌手Bii畢書盡來台灣發展多年，鮮少爆出緋聞，然而一爆就像火箭般飛速進展，2019年才剛認愛交往多年的女友，短短不到1年，2020年初他就表示上一段感情已過去，更找到想共度一生的另一半。

Bii在情人節曬牽手照公開宣布結婚消息，成為當天最受關注的閃文，時隔不到1個月再曝喜訊即將當爸，人生階段大躍進讓粉絲也很感動～

林志玲＆AKIRA

還記得舉辦世紀婚禮的志玲姊姊的幸福模樣吧，氛圍感染許多人～林志玲2019年6月突如其來宣告和小7歲的放浪兄弟EXILE成員AKIRA黑澤良平結婚。

「台灣全民情人」戀情一發就直奔結婚喜訊，轟動兩岸三地網友`粉絲們，兩人其實早在2011年就因為舞台劇相識，但當時還未發展成戀人，直到2019年再度聯繫上，男方的體貼、陪伴和守候，讓她秒決定進入人生下一步、踏入婚姻。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2015年05月09日至2020年05月08日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『閃婚明星夫妻』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)