紓困之亂柯P喊「新北逆時中」侯友宜回應了 11:132020/05/10 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜則回應，中央、地方上下一心，中央怎麼交代就怎麼做，把事情做好最重要。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紓困之亂延燒多日，新北市8日將29301件初審案，送交衛福部審核，不料衛福部官員一度拒收，雙方僵持1小時才無奈收件，台北市長柯文哲今（10日）受訪表示，新北市的做法「有點逆時中啦！」新北市長侯友宜則回應，中央、地方上下一心，中央怎麼交代就怎麼做，把事情做好最重要。 侯友宜表示，盡快把急難紓困發給有需要的民眾，中央、地方一定是合作，中央需要地方怎麼做，一定全力做好，地方辛苦也是應該的，地方會扛起責任，市長會扛起責任。 (中時 ) #柯文哲 #侯友宜 #紓困 #新北 #蔡英文 #台北 也許您會感興趣 推薦閱讀 要不要申請紓困 工具機業天人交戰 04:102020/05/06 財經要聞 銀行紓困收高額手續費... 金管會 緊盯收費4原則 04:102020/05/06 金融．稅務 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 07:282020/05/06 政治 僧侶排隊申請1萬元紓困 嘆：香油錢短缺…逼不得已 13:412020/05/06 政治 1萬元紓困…這資料藏漏洞 有人檢舉才會查 08:562020/05/07 政治 急轉彎！花蓮市暫停辦理紓困不到2小時 宣布重啟受理 09:432020/05/07 政治 1萬紓困簡化！申請只要帶身分證 6月底前不限人數 10:502020/05/07 政治 紓困1.5兆...消費券只要858億 網譏：真的是笑話 13:212020/05/07 生活 紓困金亂象不斷 宜蘭有身價上億「好野人」也提申請 21:102020/05/08 政治 衛福部為新北紓困案假日加班 新北：區公所同仁也是一樣 17:532020/05/09 政治 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！網驚：高雄市民好誇張... - 政治 好猛！罷韓倒數 高雄人街訪吐真心話 - 政治 瘋傳！罷韓倒數 一篇挺韓文曝台灣隱憂？ - 政治 罷韓萬一過關 議員爆：綠有共識 推這大咖出征補選 - 政治 綠媒老董：明年韓流有機會再起 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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