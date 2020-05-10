紓困之亂延燒多日，新北市8日將29301件初審案，送交衛福部審核，不料衛福部官員一度拒收，雙方僵持1小時才無奈收件，台北市長柯文哲今（10日）受訪表示，新北市的做法「有點逆時中啦！」新北市長侯友宜則回應，中央、地方上下一心，中央怎麼交代就怎麼做，把事情做好最重要。

侯友宜表示，盡快把急難紓困發給有需要的民眾，中央、地方一定是合作，中央需要地方怎麼做，一定全力做好，地方辛苦也是應該的，地方會扛起責任，市長會扛起責任。

(中時 )