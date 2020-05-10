留任內政部長？徐國勇：尊重長官決定 11:472020/05/10 中時 張穎齊 、 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 000件及醫用防護衣2500件，北市消防局的人員也穿著贈送的隔離衣及防護衣一同合照。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲（右）與內政部長徐國勇（右3）10日出席「安龍護國祈福大典」， 與現場來賓站在由米堆成的巨型龍造型前，一同參與米龍開光儀式。（鄭任南攝） 000件及醫用防護衣2500件。（鄭任南攝） 台北市長柯文哲（左）與內政部長徐國勇（中）10日出席「安龍護國祈福大典」，徐國勇先上台贈救護車、防水隔離衣及醫用防護衣給三總時，兩人台上台下互望沒有太多交集。（鄭任南攝） 台北市長柯文哲（右）與內政部長徐國勇（左）10日出席「安龍護國祈福大典」，徐國勇先上台贈救護車、防水隔離衣及醫用防護衣給三總時，兩人台上台下互望沒有太多交集。（鄭任南攝） 台北市長柯文哲10日出席「安龍護國祈福大典」，接受媒體訪問前，雙手示意媒體讓出通路。（鄭任南攝） 內政部長徐國勇。（張穎齊攝） 蔡英文總統宣布行政院長蘇貞昌留任，並傳出將啟動內閣小改組，日前因函辦警政署長陳家欽而引發爭議的內政部長徐國勇，據傳近期表現平穩、可望留任。徐國勇10日參加松山慈惠堂法會時僅表示「尊重長官決定」，途中更與台北市長柯文哲相見，一同在休息室閉門交流。 (中時 ) #徐國勇 #留任 #長官 #尊重 #內政部長 #警政署長 #陳家欽 #台北市長 #柯文哲 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／蔡英文蘇貞昌搞得司法也瘋狂 04:102020/05/06 時論廣場 柯文哲要練台生負起企業社會責任 接受調查 10:322020/05/06 政治 連勝文接智庫副董 綠營：傳要選台北市長 10:302020/05/06 政治 守護役男 徐國勇視察訓練班防疫作為 13:582020/05/06 政治 中職》蔡英文婉拒見證球迷進場 榮耀歸功防疫人員 15:372020/05/06 體育 紓困次日仍現人潮 民眾怨：早知就不投蔡英文 12:112020/05/07 生活 治安加防疫 徐國勇：警察是幕後英雄 18:512020/05/07 社會 大陸會和民進黨「談判」嗎？他曝關鍵時間在... 08:092020/05/08 政治 影》蔡英文讚「護國院長」交5大任務 蘇：全力以赴 09:362020/05/08 政治 開罰水神金額高過罰練台生 蔡正元批柯文哲腦袋壞掉了 16:522020/05/09 政治 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！網驚：高雄市民好誇張... - 政治 瘋傳！罷韓倒數 一篇挺韓文曝台灣隱憂？ - 政治 綠媒老董：明年韓流有機會再起 - 政治 兩岸「新三不」出現？專家分析：大家都能接受 - 政治 王淺秋母親節一張圖 上萬網友竟大讚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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