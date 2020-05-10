台北市長柯文哲（右）與內政部長徐國勇（右3）10日出席「安龍護國祈福大典」， 與現場來賓站在由米堆成的巨型龍造型前，一同參與米龍開光儀式。（鄭任南攝）

000件及醫用防護衣2500件。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（左）與內政部長徐國勇（中）10日出席「安龍護國祈福大典」，徐國勇先上台贈救護車、防水隔離衣及醫用防護衣給三總時，兩人台上台下互望沒有太多交集。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（右）與內政部長徐國勇（左）10日出席「安龍護國祈福大典」，徐國勇先上台贈救護車、防水隔離衣及醫用防護衣給三總時，兩人台上台下互望沒有太多交集。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲10日出席「安龍護國祈福大典」，接受媒體訪問前，雙手示意媒體讓出通路。（鄭任南攝）

內政部長徐國勇。（張穎齊攝）

蔡英文總統宣布行政院長蘇貞昌留任，並傳出將啟動內閣小改組，日前因函辦警政署長陳家欽而引發爭議的內政部長徐國勇，據傳近期表現平穩、可望留任。徐國勇10日參加松山慈惠堂法會時僅表示「尊重長官決定」，途中更與台北市長柯文哲相見，一同在休息室閉門交流。

(中時 )