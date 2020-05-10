新北市議員葉元之認為，最近在紓困申請發生的混亂，以及行政院長蘇貞昌還有衛福部長陳時中的反應，是蘇家父女和陳時中在紓困之亂中的高手過招，葉元之判斷，這其實就是民進黨下屆新北市長黨內初選前哨戰。

葉元之認為，有幾個點可以觀察到，第一，民進黨立委蘇巧慧在立法院上演救父戲碼，將責任推給衛福部長陳時中，認為是衛福部給蘇貞昌錯誤資訊。

再來，蘇貞昌假裝大氣開記者會承認錯誤，但卻巧妙告訴大家，紓困是衛福部負責，因為衛福部除了管「衛生」，還要管「福利」，成功將紓困之亂甩鍋給陳時中。

而陳時中不是省油的燈，蘇貞昌自行宣布紓困案「中央審核、基層免責」，新北市遵照辦理，將近萬份申請書送去衛福部，陳時中卻說這是錯誤示範，擺明打臉蘇貞昌。

葉元之說，眾所皆知，蘇貞昌積極培養蘇巧慧參加下屆新北市長選舉，而陳時中也是參加新北市長選舉的熱門人選，民進黨的黨內初選提早開打。

(中時 )