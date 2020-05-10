北市羅斯福路5段一處公寓4樓10日清晨5點多發生火警，一對相依為命的高齡母子天人永隔，67歲孫男中風臥病在床，由高齡95歲的張姓老嫗照料。火勢延燒導致孫男無法逃生，延燒屋內堆放的衣物，同住的張婦在主臥房躲在浴室，經警消救出送醫，到院前已經沒有生命跡象。

警消10日5點8分獲報，立即派出消防車17輛，救護車3輛，人員46人到場灌救，現場疏散同棟頂樓加蓋的住戶共5人，警消5點31分撲滅火勢，在現場發現67歲孫男遭烈焰吞噬，全身碳化，警消發現時已成焦屍。現場死者臥房延燒最為嚴重，房間裝潢已被高溫燒熔，燃燒面積約15平方公尺。

據了解，起火公寓屋主張姓老嫗，居住超過30年，屋內堆放各種雜物，兒子張男因中風，行動不便，平時因住處沒有電梯，鮮少外出，里長曾到府關懷，詢問是否要送餐，張婦則客氣拒絕，不料，在母親節當天發生火警，母子2人天人永隔。

(中時 )