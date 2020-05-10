民宅內外堆放大量資源回收物，火勢一發不可收拾，火舌直衝天際。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

消防員迅速到場撲滅火勢，未延燒。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

母親節清晨惡火 桃園女命喪火場母送醫

悲傷母親節！桃園區中山路上一棟2層樓透天厝，10日清晨5點多慘遭祝融，因民宅內外堆放大量資源回收物，火勢一發不可收拾，也增添救援困難，打火弟兄深入火場，陸續救出4人，其中女屋主66歲劉婦嗆傷送醫，但領有重度身障手冊的30歲簡姓二女兒嗆死在梯間，因簡女曾有玩火紀錄，且警消初判並非電器引起，不排除是人為因素釀災。

簡姓一家六口在桃園區台一線鬧區租屋，66歲劉姓母親患有輕度智能障礙，3名子女40歲簡姓大女兒、39歲簡姓二女兒和38歲簡姓三兒子，分別領有中度到重度的身障手冊，全靠77歲簡翁和37歲小兒子撿拾資源回收，以及逾3萬元的低收入戶和4身障補助維生。

鄰居指出，簡家堆滿撿回來的雜物，1樓至頂樓、前廳後院全都有，甚至堆到人行道上，老鼠蚊蠅讓附近住戶苦不堪言，曾聯署要求強制清理，但房東不忍而不了了之。

鄰居透露，簡家兒女常有脫序行為，大兒子曾經騎機車拿鞭炮嚇路人，也曾從樓上丟空瓶，葬生火窟的二女兒過去就有玩火的前科，20年前曾發生一次火警，鄰居抱怨燒一次就不得了了，質疑難道不能強制清除雜物嗎？直言幸好消防處理得宜，並未延燒，但下一次不知道還能不能如此幸運。

桃園市消防局10日凌晨接獲報案，稱桃園區中山路上、武陵高中斜對面的一棟水泥透天厝發生火警，立即出動消防車25輛、救護車4輛以及76名消防人員到場救援，第一消防大隊長賴志忠也現場坐鎮指揮，但火舌不斷竄出，率先逃出的大兒子和二兒子高嚷父母和姊妹受困。

消防員破壞鐵捲門，已逃到1樓的大女兒滿臉燻黑驚恐，嚷著屋內還有人，打火弟兄不斷打火並深入火場，但因屋內外堆放大量資源回收物，還得側身才能進入，增添搜索救援困難，挺進2樓，在2樓後棟順利救出待援的簡姓屋主和劉姓婦人，其中劉女輕微嗆傷，緊急給氧送醫治療，但受困2樓梯間的30歲簡姓二女兒，尋獲救出時已失去生命跡象，嚴重灼傷，連頭髮都被燒得焦黑。

消防員初判起火疑在2樓前側，木頭隔間讓2樓整個燒穿，父母往後棟跑逃過死劫，往樓下衝的二女兒則不幸命喪火場，母親佳節發生白髮人送黑髮人的憾事，詳細起火原因仍待警消釐清。

(中時 )