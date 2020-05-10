藝高人膽大？泰國一名20歲農場工人，一覺醒來發現房內多了「不速之客」，竟是一條世上體型最長的毒蛇「眼鏡蛇王」！更猛的是，這名農場工人竟然徒手抓蛇，又拉又扯像收繩子般拖出這條巨蛇，發現牠足足有14英尺（4.2公尺）。
根據Newsflare曝光影片，這位20歲農場工人名叫帕科恩（Prasit Pakorn），他表示自己一覺醒來，撇見爬行動物的身體，且身旁地面有獨特的深灰色鱗片。之後他在臥室置物架下方發現這條「大傢伙」，徒手用收繩子一樣的方式，把牠拖出來。
最後帕科恩與多名鄰居，一起在屋外將這條眼鏡王蛇拉長，發現牠長達14英尺（4.2公尺）。
眼鏡王蛇（學名：Ophiophagus hannah）是世上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺（18英尺），分布於喜馬拉雅山脈南麓、印度東北部與西南沿海地區、中國大陸華南、中南半島全境與馬來群島近半數島嶼。主要棲息於樹林中，以其他蛇為主食。
文章來源：newsflare
(中時電子報)
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