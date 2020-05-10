中央推出萬元紓困方案，導致各地基層公務人員負擔加重。對此，新北市長侯友宜今（10日）表示，從頭到尾都是奉中央指示辦理，昨日衛福部改口「地方能審就審！」地方一定負起責任，市長負起責任，11日會盡速發放給急需的民眾。

侯友宜表示，急難紓困讓所有基層同仁負擔壓力真的很大，尤其很難認定，所以才會跟基層同仁說「從寬認定，市長扛責任」快速發放給有需要的民眾，秉持這樣的原則，地方負起責任。

侯友宜提到，行政院有3大指示，「地方快速收件、中央審核、基層免責」，感謝行政院指示，一切都依據中央指示，要求基層同仁快速收件，連夜趕工，做好初步篩選，這過程是奉中央指示，但是，衛福部昨又改口說希望地方能審就審，要地方來審，地方一定負起責任，市長負起責任，能審的、可以認定的周一就會盡速發放給急需的民眾。

媒體詢問是否因新北市放寬僅須身分證，導致收件量暴增。侯友宜表示，所有資格都依據中央規定，部分民眾資料攜帶不齊全，就從電腦系統資料尋找，找不到的從寬認定，一切以切結書為主，從寬認定依據中央指示。

(中時 )