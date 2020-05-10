政府擴大紓困，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元。6日開放申請，各地區公所亂象不斷，新北市長侯友宜下令從寬審查，截至週五已完成逾1萬5千件初審，並送交近萬件由中央核定。對此，公所人員佩服侯友宜的膽識與效率，同時喊話，希望非受疫情影響的人不要瞎攪和。

公所人員投稿臉書粉絲專頁「靠北蘇睏」，表示新北市將紓困案件送衛福部審查，不得不佩服侯市長和社會局長的效率和膽識，前天說中央審查，基層免責，就立馬收集9千多件裝箱親送，至於膽識，在公務體系應該知道，各縣市有2年一次中央社福績效考核，在這樣的前提下，還願意用這種被衛福部批「錯誤示範」的方式處理，應該另各縣市的基層覺得羨慕。

公所人員佩服新北市長侯友宜的膽識與效率。（圖／本報資料照）

該公所人員指出，其實政策擬訂不是行政院長或衛福部長自己說的算，須由承辦單位研擬後層層通過決行，猜想上層下達命令，但主責單位覺得新制定一個政策麻煩，就原有政策擴大解釋和執行，以為規定照舊，卻沒事前通知各縣市、未規劃完備流程，更沒想到竟出現全民瘋搶的狀態，以致上層長官一再道歉。政策擬定的生產線應是主責承辦、主管、司長、部長、行政院，所以這整串人應該都有義務要為這個結果負責任。

在這整件事當中，區公所人員應是最無辜受害者，各公所原要執行的例行業務，為配合中央政策，必須加班完成例行和紓困業務，另外辦理一般性業務的民眾，也比平常花2~3倍的等待時間。該公所人員痛批，這是一個極度浪費社會資源的政策，中央既然想大撒幣，何必還需資格審查，真是將帥無能累死三軍。

最後，該公所人員也喊話，拜託不是受疫情影響、生活還不至於陷困的人，真的不要瞎攪和，所簽的切結書是具法律效力的，請不要為了這1萬元有欺騙行為，然後有工作收入，沒繳稅又沒勞保，這樣值得鼓勵嗎？為什麼你們可以回答的那麼理直氣壯？

(中時電子報)