29歲何紫妍（荳荳）4月16日推出的新歌〈可不可愛〉，找來藝人陳大天製作並兼任MV導演，卻被網友抓包抄襲南韓女星IU〈Palette〉MV，最後荳荳、陳大天兩人道歉、MV下架。對於〈可不可愛〉未來會否重拍MV，荳荳在接受本刊專訪時說：「因為還在調整心情，還不知道有沒這個勇氣，還在想，雖然滿多粉絲建議說還是很想聽這首歌，但目前暫時沒有確切的想法。」

自《大學生了沒》出道，近來在《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元中表現出色，對於新歌因MV抄襲，卻引發軒然大波，荳荳透露自己當時的心情，「一開始事情發生的時候我還把手機IG、臉書的app都刪掉，想說先不要看，怕會影響自己的心情，但就算自己不看，朋友、家人都還是會打來跟我聊，把網友留言唸給我聽，叫我不要在意。，雖然感謝家人朋友們的關心，但心情還是不免受到影響。

心情回復不少的荳荳說：「我現在心情平復很多了，隨著時間有比較好一點了，算是沈澱一兩週，有好一些了。」對於這段期間《娛樂百分百》的狼人殺戰友們的支持也很感謝，「我覺得大家對我滿好的，很感謝節目的夥伴，我們上節目就是認真的狼人殺。」不過當問到《娛百》主持羅志祥和愷樂兩人在自己之後，因「豬揚分手」躍上媒體版面，荳荳僅低調表示：「我連豬樂他們的LINE都沒有。」不願多談。

對於「狼人殺」節目夥伴小豬、愷樂兩人近期新聞事件，荳荳低調不願多談。（攝影／林士傑）

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(中時電子報)