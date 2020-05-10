新冠肺炎肆虐全球，雖然我國防疫有成，近期更是多日新增確診都是0人，但放眼各國卻無法確實防疫，目前全球確診人數統計已破402萬人，死亡人數也達到27.9萬人。觀光勝地馬爾地夫近日確診數激增，被預測全國有1／4以上人民都遭到感染，疫情並不樂觀。

據《美聯社》報導，位於印度洋的馬爾地夫，首都是全世界最擁擠的首都城市之一，該國的衛生部門誠實發表預測數字，認為將有超過7.7萬人受到新冠病毒感染；這個數字已佔馬爾地夫全國人口的1／4，其中將有超過5千人可能會因重症而需要住進加護病房。

截至昨（9日）為止，馬爾地夫官方數字指出國內累計766例新冠肺炎確診病例，大多數患者來自首都馬列，其中有3人已死亡，其餘743例仍在接受治療。

馬列是非常擁擠的首都，在每5.8平方公里容納15萬人！雖然馬爾地夫已採取預防措施，不僅停止旅客入境、對於從機場進入、從其他島嶼抵達的人進行檢查，以阻止病毒進入首都，但從3月出現第一起確診以來，馬爾地夫的度假島嶼似乎已成為與世隔絕的隔離中心。

報導指出，至今尚未找到馬列確診病患的感染源，但卻引發了爆炸般的傳播；目前含馬列在內，共有6座有人居住的島嶼遭到全面封鎖。國家緊急行動中心發言人阿澤茲Mohamed Mabrook Azeez）表示，有很多外籍勞工擠在宿舍，才會導致疫情散播快速，其中很多人因為沒有身分證明文件，所以選擇不通報病況，也有人是無症狀感染者。

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(中時電子報)