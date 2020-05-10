新冠疫情趨緩，民眾外出排隊買豬腳。（吳康瑋攝）

因應疫情業者推出外帶、外送方案，讓媽媽不用下廚。（吳康瑋攝）

母親節基隆許多主要餐廳訂位都已爆滿，幾乎恢復到疫情前的狀態，業者指母親節是重大節慶，還是要過，但會做好防疫措施，很擔心節日一過又恢復冷清，現場民眾表示，疫情雖未結束，但只要小心一點，應該就安全了，在地不少業者也推出外帶、外送方案，讓媽媽不用下廚，全家人也可以輕鬆聚餐。

今年母親節也剛好適逢農曆閏四月，習俗中出嫁的女兒要買豬腳麵線回娘家，為父母添福添壽保平安，剛好遇到母親節人潮，昨天上午十點半開賣的基隆義二路名店林家豬腳，早上一開門就生意興隆，不少民眾排隊苦等，很多人排隊一小時才買到豬腳。

店家為了不要讓民眾在太陽下曬傷，取消內用席次，全力供貨給外帶民眾，但仍兩小時就銷售一空，可見得疫情趨緩也民眾的消費力驚也逐漸回復，現場有民眾特地從台中搭車北上三小時，但不巧剛好受鑿，連一碗湯都買不到，直嘆運氣不好。

疫情嚴峻期間，即便是連假期間，各地餐廳也都維持冷清，豬腳店林老闆指出，現場排隊的盛況已經有數個月未見，排隊民眾表示，疫情已經趨緩，各方面都已經逐漸開放，母親節也有很多在外工作的年輕人回鄉過節，前方更有民眾一次買了六、七大袋豬腳回去，他說，民眾的購買力及攤商的生意真的已經逐漸回溫了。

(中時 )