將在最新一集「最後一舞」曝光的勇士總教練科爾當年跟喬丹在練球時打架畫面，續成熱門討論話題，科爾10日接受《ESPN》視訊訪問時提到，其實兩人打完架之後，喬丹馬上打電話跟他道歉，畢竟打架事件在他球員生涯並不罕見！

「在那天打完架之後，喬丹打了電話給我，直接跟我道歉了，」科爾回憶當年場景，「奇怪的是，這幾乎是我們關係當中必要的一步，從那天開始，喬丹對我的了解變多了，我對他也是，我們合作相處關係更好了，我感覺他更加信任我。」

「所以我跟喬丹打架過後的結果，整體來說還算不錯，不過之後我們從未談過這件事情，說真的，我甚至沒再多想，就算我被問過這件事情很多次，因為這種情況相當特殊。」科爾甚至強調在他球員生涯，在訓練當中球員打架並非罕見。

1988年第50順位被太陽選上的科爾，球員生涯待過太陽、騎士、魔術、公牛、馬刺、拓荒者等隊，他強調自己待過每隊至少都發生4次打架事件，就算外界幾乎都不知道，「當所有人都知道我和喬丹打架，我還要對著攝影機討論，這真的很怪，人們總愛追根究底！」

(中時 )