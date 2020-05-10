1811年，泰國華人區一位中國夫婦生下了一對連體男嬰，轟動了華人社區，不過當時的醫術不發達，因此，這對連體嬰並沒有機會進行分離手術，兄弟倆的生命就這樣緊密相連；不過，值得開心的是，他們除了肚皮連在一起，其他地方都是分開的。

此外，好在這對連體嬰的父母從沒嫌棄這對兄弟，並且細心將他們撫養成人。在悉心照顧下，這對兄弟與正常人幾乎無異，甚至可以一起慢跑、游泳。後來有一位要羅伯特的蘇格蘭商人看到其中商機，以500美元雇用了這對兄弟，羅伯特許諾，一定能讓他們在美國過上好日子。而後來也如同羅伯特的預言，這對連體嬰兄弟在美國一舉走紅。

到美國後的兩人被安排到了馬戲團，因為他們身體的特殊性，所以在馬戲團總能吸引很多人的目光，不過，大多數的遊客對他們多是嘲笑和諷刺，他們倆對於美國人來說就是十足的小丑；幸運的是，這對兄弟克服了旁人的眼光，憑藉自身闖出名號，還賺了不少錢，先是在美國買房，後來也都娶了美國人為妻。

他們婚後的生活也很特別，因為身體無法分離，他們特別訂做了一張4人大床。不過，最令人尷尬的是，在華人眼中，傳宗接代是相當重要的事，兩人也一直希望有自己的孩子，不過，他們後來還是生了22個孩子，並在美國過著美滿的日子。

直到1874年，因哥哥罹患肺炎，病況越來越嚴重，最後離開了人世，而弟弟由於跟哥哥身體相連，因此這個失去至親的折磨也沒有太久，只持續了幾小時便結束，兩人傳奇的一生就此畫下句點。

(旺報 )