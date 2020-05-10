今天是母親節，許多政治人物紛紛發文表達對母親的感謝！「宅神」朱學恒則PO文祝母親節快樂後，接著寫下「我等下要去洗碗了~~~~」簡單幾個字卻讓許多網友笑翻，並表示開玩笑表示「一年洗一次碗？」、「買台洗碗機就可以一勞永逸的事」。

今天是一年一度母親節，蔡英文稍早在臉書表示，她要祝福所有的媽媽：母親節快樂！並表示因正值防疫期間，她謝謝所有在醫院、在藥局、在機場、在實驗室、在生產線、在辦公室，以及在每一個工作崗位上，為了對抗疫情而奮鬥的媽媽。「還有，每一位在日常生活中細心呵護家人健康的媽媽，也都是最偉大的媽媽，您們辛苦了」。也請大家「記得用自己習慣的方式，向媽媽好好說聲謝謝喔！」國民黨主席江啟臣到澎湖拜會鄉親時，也獻上康乃馨，並祝福所有媽媽母親節快樂。

然而，朱學恒則在臉書貼文祝母親節快樂後，接著寫下「我等下要去洗碗了~~~~」。該文章雖簡短，但卻引來許多網友討論，並紛紛開玩笑表示「一年洗一次碗？」、「買台洗碗機就可以一勞永逸的事」、「真…………孝順」、「去按洗碗機啟動吧」、「只有洗今天嗎?」、「應該天天洗～」、「真男人」、「只有今天才幫媽媽洗碗？」

(中時電子報)