基隆警方多方比對，尋獲埋葬南榮公墓13年的無名男子。（警方提供／許家寧基隆傳真）

基隆市一名戴姓男子於13年前在野柳海域失足落海，以無名屍安葬在無主墓區。最近因為基隆警方重啟調查，比對數百筆的資料，終於在母親節前夕找到戴男的家人，讓戴男兒子感動不已，直喊是奇蹟，了結多年來的心願，也讓爸爸可以回家團聚。

有基隆尋親達人警察之稱的基隆市警一分局三組長許耀彬，曾替很多無名屍確認身分、找到回家的路，最近他清查警政署無名屍系統發現，海巡署於2007年在野柳尋獲一具無名男屍，警方當時因男屍長期浸泡海水，毛髮及五官均腐爛無法辨識，無法採集指紋比對，身上也無任何證件可識別，監視器也未發現跡證，只好以無名屍公告，並埋葬於基隆市南榮公墓無主墓區長達13年之久，

許耀彬重啟調查，並根據經驗依該無名屍的體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵，搜尋交叉分析比對數百筆資料，終於比對出一名2007年失蹤的56歲戴姓男子，特徵與該無名男屍相近，終於讓全案露出曙光。

在許耀彬通知戴姓男子的兒子時，家屬一開始還半信半疑的以為是接到詐騙電話，經過警方耐心解釋，才終於相信可能找到失蹤多年的父親，經警方採集家屬唾液檢體送DNA親緣關係比對，比對結果吻合，才確認為已失蹤長達13年的戴姓男子。

戴的家人到基隆市南榮公墓「無主墓區」找到父親的墓碑時，戴兒淚流滿面，再三向警方致上謝意，讓父親終於有名有姓，可以找到回家的路。

(中時 )