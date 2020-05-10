新北市8日將9301件初審案，送交衛福部審核，不料衛福部官員一度拒收，雙方僵持1小時才無奈收件，衛福部動員超過百人加班處理，發現其中有不少資料出現空格。新北市長侯友宜今（10日）表示，新北市周六、周日都在加班，把資格不符合的剔除，剔除了三分之一。

侯友宜表示，當然有些資料不齊，會初步過濾、查證，由中央審核，既然中央說地方能審就審，一切按照中央的，最快11日就能將急難救助金送到民眾手上。

(中時 )