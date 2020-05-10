紓困地方自己審 侯友宜：救難金最快11日發送 11:442020/05/10 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（10日）表示，新北市周六、周日都在加班，把資格不符合的剔除，剔除了三分之一。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市8日將9301件初審案，送交衛福部審核，不料衛福部官員一度拒收，雙方僵持1小時才無奈收件，衛福部動員超過百人加班處理，發現其中有不少資料出現空格。新北市長侯友宜今（10日）表示，新北市周六、周日都在加班，把資格不符合的剔除，剔除了三分之一。 侯友宜表示，當然有些資料不齊，會初步過濾、查證，由中央審核，既然中央說地方能審就審，一切按照中央的，最快11日就能將急難救助金送到民眾手上。 (中時 ) #侯友宜 #衛福部 #加班 #中央 #資料 #新北市 #過濾 #查證 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市五股化工廠大火 鄰居倉惶逃生 07:382020/05/06 社會 紓困亂象慘遭綠委輪番砲轟 衛福部道歉了 10:362020/05/07 生活 蘇巧慧護父打衛福部！藍營罵：廢物立委 15:152020/05/07 政治 蘇巧慧罵衛福部遭批護駕 蘇貞昌緩頰：質詢過程沒情緒、沒怒罵 17:362020/05/07 政治 紓困挨罵 蘇麗瓊自責檢討 04:102020/05/08 政治要聞 母親節也要忙紓困！衛福部加班處理近萬件申請案 10:042020/05/09 生活 新北萬件紓困衛福部一度拒收 侯友宜：當中有做了些溝通 11:182020/05/09 政治 1968改版新北成警示最多熱區 侯友宜：拜託一定要準確 12:002020/05/09 政治 紓困衛福部管？！網問蘇貞昌..真相卻和馬英九有關？ 12:022020/05/09 政治 衛福部為新北紓困案假日加班 新北：區公所同仁也是一樣 17:532020/05/09 政治 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！網驚：高雄市民好誇張... - 政治 瘋傳！罷韓倒數 一篇挺韓文曝台灣隱憂？ - 政治 綠媒老董：明年韓流有機會再起 - 政治 兩岸「新三不」出現？專家分析：大家都能接受 - 政治 王淺秋母親節一張圖 上萬網友竟大讚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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