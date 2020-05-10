洋基巨砲「法官」賈吉(Aaron Judge)是本季賽程縮短的受害者之一，他上月滿28歲，同齡的費城人哈波、教士馬恰多都已簽下10年大肥約，賈吉春訓還沒搞定肋骨傷勢，現又在疫情中虛擲光陰。

賈吉要到2022年才成為自由球員，屆時他已30歲，還是有機會簽到10年，只是洋基願意給多給少。賈吉不算特別耐操的球員，他新人王球季打了155場，後面兩季合計214場差強人意。

洋基以前送出的10年大肥約分別是吉特與A-Rod，吉特值得每一分錢(簽約時26歲, 10年1.89億美元)，但是A-Rod顯然簽得太高了(簽約時31歲, 10年2.75億美元)。有了A-Rod的教訓，洋基還會掏多少錢來簽30歲的賈吉？

《紐約郵報》同日有兩位作家都認為賈吉前途堪慮，他擁有成為洋基隊長的素質與人氣，但他的身體狀況無法讓人安心。即使是全壘打王那一年(2017)他也是帶著肩傷。今年大概只會打80場例行賽，賈吉能證明自己的時間愈來愈少了。

(中時電子報)