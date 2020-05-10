民眾黨立委賴香伶今日接受記者電訪表示，政府近期的紓困亂象，總的來說是因為過去沒有建置一套社會福利系統，農保、勞保、國保各唱各調，稅制混亂，根本搞不清楚誰受影響該被紓困，才引發這次的紛擾。政府應趁這次機會，把社福系統建置，避免未來再次發生問題。

行政院長蘇貞昌近日霸氣宣布將扛下所有紓困亂象責任，結果總統府不久就宣布520後蘇揆將續任，除讓民眾搞不清楚「到底扛了什麼責任」外，基層公務員也對蘇貞昌「中央審核、基層免責」說法感到質疑，因為「事後審核稽查還是一樣追究到承辦人員身上。」

外界也質疑，這次的紓困，平常一毛錢稅都跑不掉的勞工完全領不到，但是只要給車行靠行費的計程車司機，跟只要支付攤位租金的市場攤商這類所謂的自營業者，根本不用繳稅，卻也能拿到補助，計程車司機補助6萬，攤商跑去申請紓困，不公平的分配制度也引發社會討論。

賴香伶指出，一直以來，台灣的社會安全網，將國人各類職業切分太多，勞動部、衛福部、財政部各唱各的調，完全沒有掌握到底未達課稅的標準和實際狀況，導致社會安全體系也沒辦法快速了解。這次的紓困等於是「一把火燒出長年陋習。」

賴香伶說，現在請領紓困的認定資格，像是要舉證工作證明、勞保、以及家戶存款是否達各地區的最低生活費高於1.5倍低於2倍等等。有些人根本沒戶頭、也沒有家戶所得存款資料、沒繳稅紀錄，但這些人不見得真的沒錢。用稅來核定是否具紓困資格，是過去的陋習。

賴香伶表示，以現在的狀況，很難用職業身分去做對象確認。像是勞動部要求，受疫情影響的企業，對受雇的勞工不能變更待遇條件，必須履行義務法律，政府才會補助給企業跟雇主。但實際上法律也沒有強制通報無薪假規定，所以真正受衝擊的勞工人數根本是黑數，但勞工完全沒辦法領的到，因為該繳的稅受雇勞工一毛都跑不掉。

賴香伶指出，政府過去沒有類似的紓困經驗，以至於這次紓困方案出來後，實際上過去的統計數字根本沒有參考值。也引發外界認為的顧此失彼，標準不一。但目前若追究誰有繳稅誰沒繳，因為有些自營作業，不在勞動部規範裡面，且分的太細、標準太多，難以比較，也造成這次的亂象。

賴香伶認為，有些小企業、商家，不用開發票，可能連勞保、營業稅等等都查不到。長期來說，台灣應檢討稅制，整合建置社福系統，短期來說，勞動部有安心上工專案，建議可以將人力調配到區公所幫忙說明，以舒緩目前各地公所第一線人員的壓力。

(中時 )