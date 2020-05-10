眾所矚目的中天全新大型綜藝節目《地球人請回答》明（11）日起，每周一至周五晚間11點在中天綜合台播出。由綜藝天王胡瓜攜手幽默女王小禎聯手主持，節目中將探討「地球人們」在生活中會遇到的煩惱，開放不同星座、性別、個性的來賓們一起討論，結合大數據分析及現場即時民調，真實反映民眾們的想法。首集探討主題「老公給的不是愛，竟是滿滿的精神暴力」，邀張鳳書、王思佳、何妤玟、何嘉文、蔡逸帆、馬國賢、曾治豪、潘映竹及12星座素人來賓表達看法，現場宛如小型辯論會。

節目一開場，地球特派員李懿用「金錢」及「孩子」兩關鍵字破題，沒想到胡瓜竟語出驚人，「就是你給錢，孩子就對你好一點啊！」超直接的反應笑翻全場，卻遭女兒小禎吐槽：「不是啦！我就會想到，如果離婚，我有沒有錢可以養小孩。」蔡逸帆則表示這兩個關鍵字讓她想到：「朋友的老公花大錢買重機，但孩子學才藝的錢卻不肯出。」胡瓜一聽，指著身旁的小禎說：「跟我不一樣，她小時候我想送她學才藝，她什麼都不學。」小禎秒回：「我是替你省錢，反正我也學不會！」父女倆鬥嘴的有趣互動讓現場來賓們大笑不止。

王思佳在《地球人請回答》中開示年輕人，遭虧「老司機」。（中天綜合台提供）

本集探討的另一個主題為「當發現律師男友與前女友交往期間，曾向她借了30萬元，遇到這樣的情況該分手嗎」？許多人坦言會毅然決然分手，沒想到王思佳聽不下去，跳出來開示現場年輕人：「因為他遇到妳的時候，他已經考上律師，他前面苦的那一段妳沒有參與到，所以不關妳的事。他現在又沒跟妳借錢，妳就躺著享受就好，關妳什麼事？」小禎一聽直呼王思佳根本是「老司機」，王思佳接著說：「他前面苦，是他們兩個的事，他們自己去解決，他只要不要開口說『思佳，可不可以借我30萬』，那就是再見！」

胡瓜接著勁爆追問：「如果今天男友提出他去『肉償』這筆錢，一次5000元，大概60次就可以解決了，女生們可以接受嗎？」小禎立刻回嗆：「如果60次碰到1次懷孕勒？」現場女生聽完紛紛認同，「對啊！那妳不就什麼都沒有了！」、「如果染上性病呢？」，讓胡瓜無奈對小禎苦笑說：「妳今天的工作是要協助我，不是讓我難下台，那我跟妳做這個節目還有什麼意義？」想看胡氏父女更多逗趣互動，敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間11點《地球人請回答》。

(中時 )