兩岸關係還會轉壞嗎？或許是許多兩岸民眾最關心的問題。自前故總統蔣經國時期「三不政策」，再到馬英九前總統力主的「三不政策」，在兩岸錯綜複雜的情勢下，現任蔡英文總統兩岸政策則主張維持現狀。但有經濟學家分析認為，在「美、中、台」三方各取所需下，兩岸僵局已讓「新三不」逐漸成形。

蔣經國時期對陸「三不」政策，「不接觸、不談判、不妥協」，馬政府時期的對陸「三不」政策：「不統、不獨、不武」，「擱置政治爭議、兩岸一起拚經濟」，讓兩岸順風順水度過八年。

經濟學家吳嘉隆昨(9日)在臉書發文分析，而現狀就是「美方、陸方、跟台灣自己，在各取所需維持下，已逐漸形成新平衡」。

他首先解釋，大陸方面對台政策，自改革開放後從「武統台灣」轉變為「和平統一台灣」，但因為過去到現在民進黨一貫主張「台灣獨立」，讓陸方修訂《反分裂國家法》，所以迄今仍未放棄「武統台灣」。

而從「台獨」角度來看，「大陸敢武統，就全力反擊，並宣布獨立」，「但由於開戰風險太大，死傷恐難以估計，所以沒有人敢先發制人。這樣子演下去，局面就僵在那裡了」。吳嘉隆指出，「最後的均衡狀態」很可能就是「新三不」。意即「不武，不獨，不統」。

他強調，「新三不」早先是誰在提倡的？「大家都清楚國民黨的馬英九總統，但目前是誰在執行的？答案是民進黨的蔡英文」。

他問大家「為何事變如此？」原因在於，「不武是台灣要的；不獨是大陸執政黨要的；不統是美國要的」。這個「新三不」可以最低限度地滿足這三方面：「雖然他們都不滿意，但這方案卻可以接受」。

進修美國哥倫比亞大學經濟學研究所系、經濟學家吳嘉隆，在臉書發文討論 兩岸「新三不」。(圖/翻攝 吳嘉隆 臉書)

吳嘉隆最後也分析，這樣的情勢，很可能就是「地緣政治」上的「超穩定狀態」，即「大陸方面想改變現狀(武統、和統)，美國不會同意；如果美國想改變現狀(協防締約)，大陸方面不會同意。所以當美國與中國大陸纏鬥不休時，台灣的現狀就難以被改變了」。

(中時電子報)