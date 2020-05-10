未來新冠病毒檢測將愈來愈快速、簡便，美國食品暨藥物管理局昨（9）日批准加州Quidel Corp.研發的抗原檢測（antigen test），只要15分鐘就能知道檢測者是否感染新冠病毒。

新冠病毒檢測流程。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、路透社、美國政治新聞網站Politico報導，美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）昨日批准位在加州聖地牙哥的Quidel公司所研發的病毒抗原快篩檢測法，FDA聲明稿指出，此種檢測方法能夠快速偵測出鼻腔檢體內的病毒蛋白殘留物。

Quidel在聲明稿中指出，他們研發的抗原快篩方法能在15分鐘內就得知檢測結果。

美國FDA目前共批准3種新冠病毒檢測方法，第一種是大眾所熟知的聚合酶連鎖反應（PCR）檢測法，一般又稱為PCR核酸檢測，主要是偵測受測者的鼻腔檢體中是否存在病毒基因片段，這種檢驗方法準確度高，缺點是相當耗時，可能需要等上數小時才能得知結果，同時檢測成本較高，通常只有具備專業器材的實驗室、醫院或大學才能進行檢驗。

FDA批准的第2種病毒檢測法為抗體檢測（antibody test），主要偵測受測者血液中是否存在抗體。人體一旦受感染，身體便會誘發免疫反應，形成抗體對抗外來者，這種檢測方法能夠幫助研究人員了解患者已經感染病毒多久，以及疫情在社區中傳播的情形，缺點是無法斷定患者當下的感染狀態。

抗原檢測則不需要透過病毒的基因序列，就能判斷受測者當下的感染狀態，FDA表示，抗原檢測的成本較低，檢測方法也比較簡單，最終每天能檢測數百萬美國人。

(中時電子報)