高雄一位陳小姐的父母和友人共6人，今年3月原本要一起參加「陞隆旅行社」舉辦的「奧捷10日遊」，但受到新冠肺炎疫情影響，3名友人先退團，最後因為人數不足，旅行社決定不出團，女業務居然要求父母當「打手」，向退團的友人催收違約費用每人5000元，才肯退給父母本該拿回的訂金，陳小姐怒控「這樣的旅行社太惡質！」

「旅行社女業務真的太離譜！」陳小姐不滿指出，她說自己的父母愛旅遊，發現「陞隆」的奧捷10日遊價格不到5萬元很心動，於是去年7月中幫父母揪來4名親友一塊參加，每個人都各付訂金1萬元。

孰料，今年2月因新冠肺炎疫情影響，全球紛紛進入旅遊警戒，爸媽和友人頻頻詢問是否可出團，業務還保證就算團員剩個位數都會出團，結果，3月3日旅行社業務宣布該團取消，「理由是團員僅剩8位，人數不足。」

因人數不足旅行社取消行程後，團員控訴被要求當「討債部隊」向友人催討違約費，才能取回訂金。（圖／民眾提供）

離譜的還在後頭，陳小姐說行程被取消後，女業務居然要求爸媽當「討債部隊」。由於同行友人中有3人憂心疫情提前退團，按照合約，除了要沒收訂金以外，每人還得再支付5000元的賠償金給旅行社；而沒有退團的另外3人，旅行社則需退回訂金各1萬塊。但女業務卻告知「你們的訂金要先拿來抵3人賠償金」，要求未退團者向友人索討賠償金給旅行社後，才能拿回訂金。

陳小姐至旅行社的臉書粉專抱怨，旅行社老闆娘還回應表示，將會了解情況。沒想到此舉竟引來女業務的丈夫在臉書上反嗆陳女「出面來理啊」。而女業務夫妻知道團員當中有一人是現役軍人身分，竟還打1985專線投訴欠錢不還，「根本在惡搞我們」。

陳小姐控訴因為退費糾紛，到旅行社臉書投訴，卻引來女業務丈夫狂嗆。（圖／民眾提供）

陳小姐的父母跟友人們，因為疫情關係出不了國，行程取消外，還得幫旅行社業務要債，不從卻被惡搞，大家全都一肚子氣。他們已向消保官、觀光局申訴，同時寄出存證信函給旅行社，要為自己討公道。

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(中時電子報)