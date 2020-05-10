新冠疫情導致旅行團退費爭議糾紛多，高雄一名陳女的父母親及親友，總共6人參加奧地利、捷克旅遊團，沒想到旅行團無法出團，團員還因為退訂金及違約金問題槓上旅行社。對此，旅行社表示一切依照契約規定，目前已將訂金退回，並且對未支付違約金的3人寄出存證信函。

「陞隆」旅行社副總楊嘉齡回應，這6名團員一起報名，當下表明由一人支付所有人的訂金，而且統一窗口聯繫，可能主辦人聯繫上有落差，並無要求團員代收取違約金一事。

楊嘉齡強調，當時因人數不足，3月3日宣布該團取消後，投訴人居然要求旅行社得賠償「取消費」，金額是團費的30%，約15000元，不過，根據中央疫情指揮中心公布，奧、捷3月11日才進入一級警戒，要求「取消費」似乎不符合規定。旅行社重申一切依照契約規定，並無違法。

台北市消保官龔千雅表示，消費者簽訂旅遊契約時，如多位親友一同報名，並簽訂於同一契約，簽名者將承擔相關責任，如旅行社要追討帳款，將依契約上簽名者為對象。

另外，消保官表示新冠肺炎期間退團退機票等旅行類糾紛多，部分民眾關心自身健康，自願解約退團，但是可能過沒2天，疫情指揮中心就公布該地區被列入警戒地區，民眾不甘團費、訂金變成泡影，還得額外負擔違約金，但因為已經解約，亦無法事後再反悔，需要對自己的決定負責。

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(中時電子報)