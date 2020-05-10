這波新冠肺炎疫情造成旅客取消行程的退費爭議爆量，根據品保協會統計，估計上半年因退團的爭議案件總金額已經超過台幣上百億元。

中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽表示，新冠肺炎造成旅客取消行程的情形嚴重，爭議糾紛爆量，品保協會之前每個月調解的案件約200件，光2月每日均超過200件。

旅遊退費糾紛中，旅行社、旅客互槓，關係陷入前所未有的緊張。李奇嶽表示有一起案例讓他印象深刻，讓原本不想得罪客人的旅行社硬起來提告，該名民眾原本下訂大阪5天4夜自由行行程，因為新冠肺炎，日本狀況嚴重，他乾脆不去，但旅行社除了沒收訂金2千元，也要索討因未履行契約產生的違約費8千元，不過該民眾堅決不付，雙方幾經協調破裂，遭旅行社提告。

品保協會也提出建議，已經有多家旅行社提供改期或更改前往其他國家的方案，民眾可以暫時保留訂金，待疫情結束再出發，取代取消行程的損失費用。同時，建議民眾向旅行社訂購行程時，最好保留相關單據與契約書，如日後有爭議時能作為舉證用。

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(中時電子報)