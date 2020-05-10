阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國閃婚閃離，這段差8歲的婚姻不到2年就玩完，讓外界無不震驚，而外界對於兩人離婚原因眾說紛紜，有傳夫妻性生活不睦，阿嬌婚後不給老公碰，也有傳女方不滿男方愛跟異性來往、跑趴，更有港媒指爆料，阿嬌不滿兩人財力懸殊，嫌男方收入太低，而確實跟她的「消費」一比，立刻看出落差。

阿嬌與賴弘國婚後曾一起上節目，聊到辦婚禮，男方自爆為了讓她滿意，買婚戒把卡刷爆，置辦兩場讓她滿意的婚禮，也幾乎耗盡積蓄，而據《香港01》報導，阿嬌出道20年來身家累積破億，然賴弘國是婦產科醫師出身，就一般醫生的收入，之後轉走醫美，收入增加不少，然還是比不上阿嬌。

報導中指出，阿嬌對老公收入有所微詞，賴弘國跟友人合開醫美診所，負責抗保養、五官精雕及玻尿酸塑形等療程，臉部玻尿酸課程約收費1.5萬，而因為他有婦產科專業，因此也擅長「縮陰手術」、「陰道美容」等，甚至能透過手術來改善婦女輕度及中度尿失禁，而收費一次也是1.5萬，療程次數則看各人狀況。

據悉，賴弘國打出名號，被封為「明星名媛御用醫師」，

不加指定費，一個月仍可收入數十萬，收入算多，只是比起阿嬌仍是有落差，阿嬌心花開「斗內」嫩版王陽明，隨便一出手就是25萬，賴弘國得做16次縮陰G緊手術才能平衡，財力確實有顯著落差。

(中時電子報)