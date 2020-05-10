◎甜寵媽咪 吃好喝好睡飽飽

今年母親節分流聚餐，不少人趁勞動節連假超前部署，百貨部分餐廳人流回歸，業績較前期多5成，2周來訂位超過8成；在家慶祝可預訂米其林大餐外帶或外送，期間限定則延長到5月底。

◎米其林料理寵媽 滋補養顏增強防疫

榮獲2018、2019年米其林一星台北亞都麗緻「天香樓」、米其林推薦的大倉久和大飯店「桃花林中華料理」，今年以養顏、滋補養生的料理為概念，推出母親節個人套餐來吸客，不僅能夠一嘗星級料理，在防疫期間也能降低感染風險，再加上餐桌間保持1.5公尺距離，讓賓客們在與家人慶祝佳節時能夠更盡興。

◎炸雞花送媽媽 好看又好吃

台灣速食炸雞近來花樣百出，除了搭配母親節推出「炸雞花束」應景，還有DIY炸雞食譜，及創意炸雞披薩等，成為另類療癒商機。

◎蝦米！饗食天堂Buffet可外帶外送

疫情蔓延大家都減少外出聚餐，但日常生活還是需要美食調劑，饗賓餐旅集團旗下四大品牌饗食天堂、果然匯、開飯及饗泰多聯手力推外帶外送美食超優惠方案。其中吃到飽buffet品牌饗食天堂特推「經典大滿貫組合」，集結10道澎湃豪華人氣共享餐，原價2910元組合價2499元，經濟又實惠，於iEAT LINE官方線上訂餐還可享9折，加入iEAT LINE好友滿額350元再領優惠碼，三重好康荷包現省700元。

◎百貨美食送到家 線上電影免費看

百貨母親節檔期也陸續開跑，今年因疫情影響，不少百貨紛紛推出外送的獨家優惠，以及帶來全新的美食餐點吸客，像Global Mall近日不僅獨家與外送平台Uber Eats合作推外送優惠，板橋車站店也接連引入新餐廳；京站的QQ飛食外送服務在本月更推出訂餐免外送費，再享15天線上電影無限免費看優惠，民眾連假不出門，也能輕鬆搞定三餐。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)