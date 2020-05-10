亞太經濟合作會議(APEC) 21個會員日前發表共同聲明，呼籲各經濟體致力建構一個具包容性的亞太社群，降低新冠肺炎帶來的負面影響，加速區域經濟復甦與安全成長。外交部今天對此表示歡迎，強調將配合相關部會，就未來經濟復甦等疫後振興議題，加強與經濟體進行交流與合作。

亞太經濟合作會議(APEC) 21個會員於5月5日共同發布「APEC貿易部長有關新冠肺炎聲明」，關注疫情對全球經濟與健康造成的危機，呼籲各經濟體應即刻展開全面合作。

外交部發言人歐江安表示，該聲明充分反映各會員經濟體對此次疫情的高度關注及應處政策立場，包含：支持APEC加強公、私部門如APEC企業諮詢委員會(ABAC)及國際社群的合作；掌握並善用數位與創新科技帶來的契機，促進完善的跨境貿易與數位經濟；呼籲各經濟體致力建構一個健康、具有韌性和包容性的亞太社群，降低肺炎帶來的負面影響，加速區域經濟復甦與安全成長。

聲明亦強調確保市場開放、創造自由、公平、非歧視、透明、可預測及穩定的貿易投資環境的重要性，呼籲各經濟體逐步恢復必要防疫物資、服務及人員的跨境移動；另主張各國對於防疫所採取的緊急措施，應為暫時性、特定性、透明且符合比例原則。

聲明中也特別關注各經濟體的產業及勞工深受疫情影響，導致經濟低迷。貿易部長們呼籲各經濟體採取包容性政策，提供產業及勞工經濟支持，並加速經濟復甦。

她說，在新冠肺炎疫情急遽擴散，對全人類健康造成嚴峻威脅之際，我國除持續透過雙邊管道提供抗疫人道援助並分享經驗之外，也積極參與APEC等國際組織的多邊會議，將我們成功防疫的經驗與國際社會分享，並就未來經濟復甦等疫後振興議題進行交流，以期共同打造健康、安全、有韌性的亞太區域。

APEC成立於1989年，是亞太區域最重要的經貿合作論壇，我國於1991年加入成為正式會員。APEC每年均舉辦多場專業部長會議；其中，貿易部長會議旨在推動亞太貿易暨投資自由化與便捷化、支持多邊貿易體系、推動區域經濟整合及加強數位經濟的永續成長，所產出的聲明對於當年APEC推動相關工作的目標與方向具關鍵影響。

(中時 )