隨著喬丹紀錄片「最後一舞」熱映當中，到底當年公牛王朝與最近勇士王朝誰比較強的話題，也被球迷熱烈討論，隨著美媒列出賽季戰績最佳球隊(例行賽加季後賽)，1995-96年球季的芝加哥公牛硬是擠下2016-17年球季金州勇士位居榜首。
根據這份賽季戰績最佳球隊排名，位居第1的1995-96年球季公牛拿下87勝13敗、勝率8成70，接著是2016-17年球季勇士拿下83勝16敗、勝率8成38，1971-72年球季的洛杉磯湖人拿下81勝16敗、勝率8成35排在第3位置。
至於排在第4的球隊，則是1996-97年球季的公牛，他們拿下84勝17敗、勝率8成32，排在第5的是2015-16年球季的勇士，當年拿下88勝18敗、勝率8成30。
不得不提的是，在這5隊當中，只有2015-16年球季的勇士並未成功奪冠，他們在那個球季創下史上最佳的73勝9敗例行賽戰績，卻在總冠軍賽遭到「小皇帝」詹姆斯領軍的騎士4比3逆轉擊潰，至今仍是勇士球迷心中最痛回憶之一。
(中時 )
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