主播方念華16日起，每周六晚間8點主持TVBS全新節目《FOCUS 360》，正忙著準備新節目的她，適逢母親節，坦言每年此時都很難忘，因為會收到兩個兒子送給自己的卡片，而這些卡片至今仍珍藏著，她提及去年小兒子曾在母親節卡片以英文寫下「I look up to you every day.」，「我覺得look up to對我來講，是一個很高的讚美與推崇，因為我從來不認為自己值得任何人look up to。」一個青少年對她說了這些話，讓她相當感動。

工作繁忙的方念華，休假日會去游泳或做指甲，也會與朋友進行主題聚會，「比如誰會插花或烹飪，就來教大家，我會幫大家準備所有食材。」她也認為，很多關係如果一直落在角色裡，大家就會用那個角色的方式對待彼此，「其實你越脫離角色關係去認識這個人，你會有更多驚奇。」她透露在自己的家庭關係中，無論是夫妻、母子關係，大家一直在學習，「不要用角色去彼此對待，如果我一直把他當兒子，母子關係裡面，很容易就變成要求、被要求以及期待、被期待。」因家人間有共識，讓她覺得孩子很貼心，母子了解彼此個性，兒子也知道媽媽有很多缺點。

方念華與兒子開心合照。（TVBS提供）

方念華談及大兒子，他在美國念大學相當獨立，學習投入，近期問他現在如何，兒子都回很好，「無論如何就不會那麼好，因為全世界都沒有就業市場，這個時候就要非常尊重他的『不講』。」她認為不要為了想要一個答案就一直Push孩子，不能把親子關係獨特性，「因為當你太獨特親子關係，你就會有上下關係，這是你不自覺的，你就會變得很自以為是，這在所有的愛裡面都有傷害。」

(中時 )