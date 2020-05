主播方念華16日起,每周六晚間8點主持TVBS全新節目《FOCUS 360》,正忙著準備新節目的她,適逢母親節,坦言每年此時都很難忘,因為會收到兩個兒子送給自己的卡片,而這些卡片至今仍珍藏著,她提及去年小兒子曾在母親節卡片以英文寫下「I look up to you every day.」,「我覺得look up to對我來講,是一個很高的讚美與推崇,因為我從來不認為自己值得任何人look up to。」一個青少年對她說了這些話,讓她相當感動。

工作繁忙的方念華,休假日會去游泳或做指甲,也會與朋友進行主題聚會,「比如誰會插花或烹飪,就來教大家,我會幫大家準備所有食材。」她也認為,很多關係如果一直落在角色裡,大家就會用那個角色的方式對待彼此,「其實你越脫離角色關係去認識這個人,你會有更多驚奇。」她透露在自己的家庭關係中,無論是夫妻、母子關係,大家一直在學習,「不要用角色去彼此對待,如果我一直把他當兒子,母子關係裡面,很容易就變成要求、被要求以及期待、被期待。」因家人間有共識,讓她覺得孩子很貼心,母子了解彼此個性,兒子也知道媽媽有很多缺點。

方念華與兒子開心合照。(TVBS提供)

方念華談及大兒子,他在美國念大學相當獨立,學習投入,近期問他現在如何,兒子都回很好,「無論如何就不會那麼好,因為全世界都沒有就業市場,這個時候就要非常尊重他的『不講』。」她認為不要為了想要一個答案就一直Push孩子,不能把親子關係獨特性,「因為當你太獨特親子關係,你就會有上下關係,這是你不自覺的,你就會變得很自以為是,這在所有的愛裡面都有傷害。」

(中時 )