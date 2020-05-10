國外有隻狗狗大秀灌籃美技，引起網友注意。（影片嵌入自《看台報告》臉書粉專）

新冠肺炎疫情讓歐美不少民眾在家拍起運動小短片，美國體育媒體《看台報告》在臉書粉專分享了一支狗狗灌籃的影片，受到網友討論。

影片中的狗狗嘴裡咬著球，奔跑至迷你籃框前停了下來，跟著奮力一躍，將球灌進籃圈，《看台報告》開玩笑形容：「要讓狗狗參加灌籃大賽。」

不過也有對於動作比較吹毛求疵的網友留言：「灌籃之前狗狗走步了喔！」也有人說：「狗狗完成一次精彩灌籃，但我給9分。」

(中時 )