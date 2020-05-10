影》狗狗秀灌籃 網：走步了吧？ 12:272020/05/10 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 狗狗也會灌籃！（截自影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國外有隻狗狗大秀灌籃美技，引起網友注意。（影片嵌入自《看台報告》臉書粉專） 新冠肺炎疫情讓歐美不少民眾在家拍起運動小短片，美國體育媒體《看台報告》在臉書粉專分享了一支狗狗灌籃的影片，受到網友討論。 影片中的狗狗嘴裡咬著球，奔跑至迷你籃框前停了下來，跟著奮力一躍，將球灌進籃圈，《看台報告》開玩笑形容：「要讓狗狗參加灌籃大賽。」 不過也有對於動作比較吹毛求疵的網友留言：「灌籃之前狗狗走步了喔！」也有人說：「狗狗完成一次精彩灌籃，但我給9分。」 NBA》歷史最強！公牛強壓勇士居榜首 WSBL》陽詩慧三分好準 總分破千更贏球 (中時 ) #籃球 #狗狗 #灌籃 #走步 #報告 #看台 也許您會感興趣 推薦閱讀 董事須善盡財報編製責任 04:102020/05/06 證券．權證 柯允明提懲處名單 議員諷會跳票 04:102020/05/06 政治要聞 1450未以專項編列預算 監委請農委會檢討改進 18:512020/05/07 政治 《錢復回憶錄》偽局長炮製假自首 孫立人含寃莫白45年 19:112020/05/07 政治 全國工商聯：小微企業資金鏈告急 04:102020/05/09 全球財經 蘇澳溪分洪道 盼降淹水風險 04:102020/05/09 地方新聞 大陸無新增本土確診 天津一例境外輸入 10:172020/05/09 兩岸 專訪／嚴正嵐送紅包慶母親節 熱血下台中當狗園志工 23:032020/05/09 娛樂 蔡就職vs.陸兩會 事件環環相扣 2020關鍵5月 決定台灣安危走向 04:102020/05/10 兩岸要聞 疫情下過母親節 嚴正嵐送媽紅包縮水 04:102020/05/10 娛樂新聞 體育熱門新聞 NBA》歷史最強！公牛強壓勇士居榜首 - 體育 MLB》疫情縮短球季 洋基法官狀況堪慮 - 體育 MLB》找不到金主 A-Rod白做老闆夢 - 體育 影》狗狗秀灌籃 網：走步了吧？ - 體育 NBA》科爾：打我之後喬丹馬上道歉 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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