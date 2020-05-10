想知道有沒有資格提早退休，必須先問自己幾個問題，專家表示，50歲退休不是不可行，每個人的狀況和需求不同，因此差異極大，尤其多數人在準備退休金這件事上，都搞不清楚要準備多少錢，一般人最常做錯5件事，小心退休金一夕歸零！

大多數人最擔心的就是「提早退休能不能安享晚年？」《今周刊》報導，擁有國際認證的高級理財規劃顧問吳家揚表示，退休理財規劃，最重要的第一件事就是「盤點」，包括每月或每年的支出、收入及結餘最大項目，就能算出你現在的身價（淨資產）有多少。

吳家揚指出，退休金規劃可分為下列4大步驟：

1. 估計退休後生活資金總需求

2. 計算已經擁有的退休金

3. 算出還需要提撥的退休準備金

4. 填補退休金缺口

吳家揚說，當發現結餘不夠支持理想時，就必須加入投資來完成理財規劃的目標。他特別提醒，估算退休金時要將生活娛樂、通膨、長壽、投資績效、醫療照護等因素納入，並舉出一般人在準備退休金時最容易做錯的5件事，一不小心恐讓退休金一夕歸零！

1. 貿然離職，輕忽中年失業容易、再就業卻不容易

2. 只想靠投資致富，最後既沒賺到錢又陷入低保障

3. 投資賺錢後乘勝追擊，富貴夢卻換來一場空

4. 隨意動用退休金帳戶，無法堅持「專款專用」

5. 貪婪人性遇上詐騙高手，多年積蓄一夕歸零

吳家揚指出，退休後的主要財源有政府提供的社會保險，如勞保、勞退或國保，以及個人退休金或儲蓄金，他建議適時調整目標與做法，積小也能贏成大勝，而且退休規劃越早越好，如果你已經40歲還沒有概念或還沒開始準備，應該要採取行動了。

(中時電子報)