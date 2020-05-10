台灣民眾黨立委蔡壁如今10日上午到嘉義市為黨籍里長候選人吳慧玲站台，談到罷韓，蔡壁如說，高雄地方選民認為罷韓成功機率相當高，罷韓如成功，民眾黨不會缺席高雄市長補選，但她應該不會參選。

民眾黨首次在嘉義市推出候選人，今蔡壁如陪過溝里里長補選候選人吳慧玲跑行程，並分送康乃馨給民眾，被媒體問到她對高雄市長韓國瑜罷免案看法，蔡壁如說，尊重民主程序、尊重百姓選擇，而從高雄聽起來地方選民的感覺，大致上聽起來市民對韓國瑜的表現大概還是「被背叛的感覺」，「罷韓機率相當高，過的機會相當高」。

至於她自己的戶籍雖然在高雄，會不會去投罷免案？蔡壁如說「到時候再看看」，另被問到罷韓成功，她是否會投入市長補選？蔡壁如說自己不是在地高雄人，如果這次參選，會讓高雄人覺得找一個不熟悉地方的人，因此投入機率不高，「這是我個人考量」。

但蔡壁如也說，若高雄市長真的要補選，民眾黨既然是剛成立的政黨，會透過每一次地方選舉，以戰養戰，累積選舉經驗，「大概不會缺席」，要以什麼方式不缺席，黨內還在思考。

(中時 )