周邊已張貼導引牌面。（新北市交通局提供／許哲瑗新北傳真）

板橋中長途客運站將遷移至捷運環狀線板橋站北側（新站路與站前路口）臨時站址繼續營運。（新北市交通局提供／許哲瑗新北傳真）

板橋中長途客運站將與捷運環狀線共構，打造為「新北板橋轉運站」，預計今年9月完工啟用；新北市交通局表示，為配合工程施作，板橋中長途客運站將在12日起，遷移至捷運環狀線板橋站北側（新站路與站前路口）臨時站址繼續營運，周邊已張貼導引牌面。

交通局表示，原設於板橋區縣民大道、新站路交叉路口的板橋中長途客運站，為臨時站體，啟用迄今已7年，遷站後將拆除，「新北板橋轉運站」預計今年9月完工啟用，提供乘客更舒適、更寬敞的候車空間，提升服務品質。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，臨時站原訂上月底遷移，經檢核設施尚未完善，捷運工程單位加強改善客運進出車道、行人候車空間、周邊導引指標及服務設施等，交通局日前會同捷運局、客運業者等現場勘驗，會車測試，確認安全無虞後，板橋客運臨時站將在12日起繼續營運。

林詩欽表示，客運站周邊及地下道均有張貼導引牌面，提醒搭車乘客可經板橋火車站B1地下樓層通道，步行至新站路地下道3號出口，一出口即抵達臨時站的售票處及候車區；攜帶大型行李或有無障礙需求的旅客，可利用捷運環狀線板橋站5號出口電梯，再步行至新站路及站前路口，即可到板橋客運臨時站。

(中時 )